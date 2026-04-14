Dos Miss Costa Rica asistieron a exclusiva fiesta de una Kardashian en Coachella: esto contaron sobre el evento

Kourtney Kardashian realiza una exclusiva fiesta para celebridades e influencers durante el primer fin de semana del festival Coachella y dos Miss Costa Rica asistieron este año.

El afamado festival de música Coachella es uno de los grandes encuentros artísticos del año. Este 2026, figuras como Justin Bieber y Karol G deslumbraron con sus conciertos en el evento; pero, más allá de lo que pasa en el escenario, las exclusivas actividades detrás del show llaman mucho la atención, entre ellas, la fiesta que organiza una de las famosas hermanas Kardashian.

Dos modelos costarricenses, quienes ostentaron los títulos de Miss Costa Rica, fueron parte de esta actividad, la cual organizó Kourtney Kardashian y que, tradicionalmente, se mantiene en el más grande de los secretos.

Karina Ramos, Miss Costa Rica 2014, recibió una invitación para asistir a la fiesta; así lo contó en su cuenta de TikTok. Sin embargo, no era cuestión de alistarse e irse para Los Ángeles, California.

“Me invitaron a una fiesta que es secreta y exclusiva de una de las hermanas Kardashian (...). El asunto es que, como es tan secreto, hasta el día antes del evento mandaban toda la información de a dónde había que ir”, contó Ramos.

Karina Ramos y Valeria Rees, ambas reinas de Miss Costa Rica, asistieron a la exclusiva fiesta de Kourtney Kardashian en Coachella. (Captura de video)

Más adelante narró que invitó a una persona especial para que la acompañara. “Nos vinimos para Los Ángeles sabiendo que existía un riesgo de que un día antes del evento nadie apareciera y nosotras no supiéramos dónde ir”, agregó Ramos, agregando que les costó mucho encontrar tiquetes para el viaje.

La invitada fue otra reina de belleza: Valeria Rees, quien fue Miss Costa Rica 2021.

Las ticas asistieron al Camp Poosh, como se llama el evento, que es un retiro y fiesta de bienestar que la Kardashian organiza durante el primer fin de semana de Coachella.

Es una especie de campamento de verano enfocado en bienestar y estilo de vida, pensado exclusivamente para celebridades, influencer y algunos seguidores invitados.

Los asistentes disfrutan de estaciones de maquillaje, peluquería, masajes, una zona de piscina, comida y cócteles.

Dos Miss Costa Rica asistieron a exclusiva fiesta de una Kardashian

La invitación se recibe por medio de dinámicas y regalos que realiza la marca Poosh, de la hermana de Kim Kardashian.

Previo a su participación, Ramos y Rees contaron que fueron de compras de último momento para conseguir artículos que usarían para su look, como escarcha para el cuerpo.

En otro video, Karina mostró cómo se preparó para la fiesta y la ropa que usó. La actividad se realizó el sábado 11 de abril.