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Dos Miss Costa Rica asistieron a exclusiva fiesta de una Kardashian en Coachella: esto contaron sobre el evento

‘Camp Poosh’ es una especie de campamento de bienestar, estilo de vida y belleza, el cual organiza Kourtney Kardashian

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Por Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya
Kourtney Kardashian realiza una exclusiva fiesta para celebridades e influencers durante el primer fin de semana del festival Coachella y dos Miss Costa Rica asistieron este año. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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