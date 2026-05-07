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Dos exposiciones de arte reúnen una selección histórica de los Museos del Banco Central

Las muestras son parte del programa ‘Diálogos en la colección’, que además de las exhibiciones también presentará talleres y recorridos guiados

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Por Jessica Rojas Ch.
Museos del Banco Central
El fotógrafo Giorgio Timms reinterpretó imágenes desde su propio prisma para la exposición 'Reflejos en ojos ajenos'. (Cortesía Museos BCCR)







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Museos del Banco Central de Costa Rica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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