Dos exposiciones de arte reúnen una selección histórica de los Museos del Banco Central

El fotógrafo Giorgio Timms reinterpretó imágenes desde su propio prisma para la exposición 'Reflejos en ojos ajenos'.

Gracias a la colección de artes visuales del Banco Central de Costa Rica (BCCR), los costarricenses podrán disfrutar de dos exhibiciones de arte que mostrarán perspectivas muy diferentes del arte: Los territorios que habitamos y Reflejos en ojos ajenos.

“Ambas conectan imágenes de diferentes momentos de la historia con perspectivas contemporáneas de especialistas y artistas invitados a dialogar con la colección”, explica un comunicado de prensa de los Museos del BCCR sobre las muestras.

De acuerdo con los museos, la colección inició en 1950 y reúne más de un millar de obras producidas desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Las exposiciones son parte del programa Diálogos en la colección.

Muestras que invitan a dialogar

Los territorios que habitamos es una invitación a dialogar con imágenes que representan la territorialidad en su amplitud y variedad de nociones, explicó la información de prensa. Cuenta con imágenes con más de 130 años que incitan a reflexionar sobre nuestra relación con los territorios en la actualidad.

La muestra se divide en un recorrido de tres núcleos con aproximaciones al paisajismo, el impacto de los procesos de urbanización y una profundización del territorio como hábitat.

Por su parte, Reflejos en los ojos ajenos es una selección que hizo el fotógrafo Giorgio Timms, quien escogió imágenes de la colección del BCCR que le resultaron significativas por sus temáticas y sus características formales. Más que una reinterpretación, el fotógrafo reflejó su propia mirada en las imágenes que eligió.

La obra 'Dinner Party', de la artista Melissa Matamoros, es parte de la exposición 'Los territorios que habitamos'. (Cortesía Museos BCCR)

“La aproximación de Giorgio Timms pone en diálogo elementos de la forma y del contenido de las obras con referentes de la historia del arte, de la fotografía y del cine, así como recuerdos de su propia biografía”, agregó el comunicado.

El 9 de mayo, a las 2 p. m., el museo ofrecerá un recorrido por las exhibiciones guiado por el propio Timms y la curadora María José Monge.

Además, habrá un curso de cinco sesiones titulado Retratar hoy, mirar ayer: claves históricas para entender el retrato fotográfico contemporáneo, que será impartido por Timms los días 21 y 28 de mayo, así como el 4, 11 y 13 de junio. El artista también brindará un taller de fotografía en la calle, los días 22 y 24 de octubre.

Para información sobre estas actividades, puede buscar información en las redes sociales de Museos del Banco Central de Costa Rica, también por correo a la dirección educacion@museosbccr.org o al teléfono 2243-6015.