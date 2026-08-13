Dos conciertos fueron cancelados para setiembre en Costa Rica; así será la devolución del dinero

El Barboza Fest, que iba a tener entre sus invitados a Wisin, y el concierto de Jon Batiste fueron cancelados.

En cuestión de dos días, los fanáticos de la música en Costa Rica recibieron malas noticias, luego de que se diera a conocer la cancelación de un concierto y un festival que se iban a realizar en el país durante el mes de setiembre.

El primero en ser cancelado fue el Barboza Fest, que se iba a llevar a cabo el 12 de setiembre en el Estadio Nacional y pretendía traer a los artistas Wisin y Darell, Nicky Jam, Espinoza Paz, Banda MS, Hanan Rivas y el DJ Alex Sensation.

Ante la situación, informaron que las entradas serán devueltas a las tarjetas de pago utilizadas para la compra.

“Hemos tomado la decisión de cancelar el festival y dar inicio al proceso de devolución del 100 % del valor de las entradas adquiridas. El reembolso se realizará de manera automática a la misma tarjeta utilizada para efectuar la compra, por lo que los asistentes no deberán realizar ningún trámite adicional”, señaló la productora.

Bajo esa misma línea se dio a conocer la cancelación del concierto de Jon Batiste, inicialmente programado para el 3 de setiembre, en Parque Viva.

MagFlow, una de las empresas involucradas en la producción, compartió un comunicado firmado por el artista estadounidense, en el que dieron a conocer, al igual que el festival, que los reembolsos se aplicarán de manera automática al medio de pago utilizado. Quienes compraron entrada tampoco deberán hacer otro tipo de trámite.

A pesar de las cancelaciones, el mes de setiembre continúa cargado de conciertos, como los de Caifanes, Tini, Jorge Drexler y Arcángel.