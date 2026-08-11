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Cancelan festival que reuniría en Costa Rica a reguetoneros y exponentes de la música regional mexicana

La productora anunció que el evento no alcanzó la respuesta esperada del público y harán devolución de las entradas

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Por Fiorella Montoya y Sofía Sánchez Ramírez
El puertorriqueño Wisin durante un concierto en Costa Rica en las fiestas de Palmares 2018. (Diana Mendez)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de Revista Dominical desde 2023. Escribe sobre cultura y derechos humanos y ambientales. Licenciada en Comunicación Estratégica y bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica.

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