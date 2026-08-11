Cancelan festival que reuniría en Costa Rica a reguetoneros y exponentes de la música regional mexicana

El puertorriqueño Wisin durante un concierto en Costa Rica en las fiestas de Palmares 2018.

El concierto Barboza Fest 2026, programado para el 12 de setiembre en el Estadio Nacional, fue cancelado; así lo confirmó HBarboza Producciones, empresa encargada de llevar a cabo el evento.

“Esta decisión responde a que, pese al esfuerzo realizado por todo el equipo de producción, el evento no alcanzó la respuesta de público esperada para garantizar la experiencia que merece una producción de esta magnitud”, señala el comunicado de la empresa.

En el show se tenían previstas las presentaciones de Wisin y Darell, así como la del estadounidense Nicky Jam. El festival también incluía la participación de música regional mexicana a cargo de Espinoza Paz y la Banda MS.

El elenco del espectáculo se completaba con la cantante colombiana Hanan Rivas y el DJ Alex Sensation.

“Hemos tomado la decisión de cancelar el festival y dar inicio al proceso de devolución del 100% del valor de las entradas adquiridas. El reembolso se realizará de manera automática a la misma tarjeta utilizada para efectuar la compra, por lo que los asistentes no deberán realizar ningún trámite adicional”, señaló la productora.

Por otro lado, HBarboza Producciones afirmó que el concierto de Beéle sí continúa en pie. Este show se realizaráel 17 de octubre, en Parque Viva.