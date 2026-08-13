Jon Batiste cancela su concierto en Costa Rica: esto dijo el artista

Jon Batiste canceló el concierto que tenía previsto ofrecer el 3 de setiembre en Parque Viva, junto con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

Las productoras a cargo del concierto de Jon Batiste en Costa Rica anunciaron la noche de este miércoles la cancelación de la presentación programada para el próximo 3 de setiembre en Parque Viva.

MagFlow, una de las empresas involucradas en la producción, compartió un comunicado firmado por el artista estadounidense.

En el mensaje, Batiste indicó que la suspensión de su concierto en Costa Rica y de otras tres fechas previstas en Estados Unidos responde a “circunstancias personales”.

“Estábamos preparando un show épico para todos, que ahora deberá reprogramarse para otro momento. Entendemos la ilusión y la expectativa que tenían por el concierto y pedimos disculpas sinceramente por este cambio de último momento”, escribió el intérprete.

El músico añadió: “Agradecemos su comprensión y su apoyo continuo en este momento. De verdad no veo la hora de volver pronto”.

Las productoras informaron que los reembolsos se aplicarán de manera automática a la tarjeta utilizada al momento de realizar la compra. Por ello, las personas que adquirieron entradas no deberán efectuar ningún trámite adicional.

Batiste, cantante, compositor, pianista y productor estadounidense, tenía previsto presentarse por primera vez en Costa Rica junto con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

El artista es reconocido por combinar géneros como jazz, soul, R&B, pop y música clásica. Además, ganó un Óscar por la banda sonora de la película animada Soul, trabajo que compartió con Trent Reznor y Atticus Ross.

También ha obtenido ocho premios Grammy, incluido el de Álbum del Año por We Are, y fue director musical y líder de la banda de The Late Show with Stephen Colbert entre 2015 y 2022.