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Don Stockwell y Tapón se enfrentarán en un ring de boxeo: estos son los detalles de la inesperada pelea

El enfrentamiento entre el empresario y el cantante se realizará en el marco de un espectáculo que pretende emular ‘La velada del año’, del creador de contenido Ibai Llanos

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Por Jessica Rojas Ch.
Velada Prime by Stake
En 'Velada Prime by Stake', el empresario Don Stockwell y el cantante Tapón se enfrentarán en un combate de boxeo. (Cortesía)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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