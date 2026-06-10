Don Stockwell y Tapón se enfrentarán en un ring de boxeo: estos son los detalles de la inesperada pelea

En 'Velada Prime by Stake', el empresario Don Stockwell y el cantante Tapón se enfrentarán en un combate de boxeo.

Definitivamente, esto algo que nadie esperaba, pero el empresario y productor de conciertos Don Stockwell y el cantante Tapón se enfrentarán en una pelea sobre un ring de boxeo.

El encuentro pugilístico se realizará en Velada Prime by Stake, un espectáculo que presentará encuentros de este tipo entre creadores de contenido de Centroamérica. La actividad será el sábado 8 de agosto en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén, y, además de las peleas, también habrá música a cargo de artistas ticos.

En un comunicado de prensa, la organización confirmó la participación de El Tirri, Ali Cisne, Merre OG, La Power, María Duarte, Don Stockwell y Tapón por Costa Rica; La Liendra Nica, Mayorguita, La Ardilla, Yatuzabe, Isamara Quirós y La Pajarita por Nicaragua; Carlo Arias por El Salvador; y El Marrown por Guatemala.

Creadores de contenido de Centroamérica se enfrentarán en 'Velada Prime by Stake'. (Cortesía)

“El evento no corresponde a una competencia deportiva profesional, sino a una experiencia de entretenimiento que combina espectáculo, producción audiovisual, música en vivo, interacción con el público y transmisión digital, en un ambiente seguro y controlado”, explicó la organización en el comunicado.

El evento tratará de emular las famosas Veladas del año creadas por el español Ibai Llanos, que a lo largo de cinco temporadas ha presentado en el ring a figuras de plataformas digitales y de las artes como Ari Gameplays, ViruzZ, Rivers, Coscu, David Bustamante, Germán Garmendia, Alana y WestCol.

Además del show en vivo, también habrá transmisión por medio de la plataforma Kick, que contará con la conducción del nicaragüense JR y del tico Choché Romano.

La cartelera de peleas es:

Merre OG (Costa Rica) frente a Boanerges (Nicaragua)

Ali Cisne (Costa Rica) frente a La Ardilla (Nicaragua)

Isamara Quirós (Nicaragua) frente a María Duarte (Costa Rica)

La Power (Costa Rica) frente a Yatuzabe (Nicaragua)

Carlo Arias (El Salvador) frente a El Marrown (Guatemala)

Don Stockwell (Costa Rica) frente a Tapón (Costa Rica)

El Tirri (Costa Rica) frente a La Liendra Nica (Nicaragua)

Las exhibiciones se desarrollarán en combates de tres asaltos de 90 segundos cada uno, bajo estrictas medidas de seguridad y dentro de un formato diseñado exclusivamente para el entretenimiento del público, agregó la producción.

En la parte musical, Gimario, Kavvo y Tapón serán los encargados de las emociones del público.

Además, la boxeadora Hanna Gabriels será la dedicada del evento, y el futbolista Kendall Waston participará como árbitro en una de las peleas.

Las entradas estarán a la venta en el sitio publitickets.com.