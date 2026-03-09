Don Stockwell alcanza acuerdo conciliatorio en caso por presunta estafa

Don Stockwell, productor de espectáculos en Costa Rica, dio a conocer que llegó a un acuerdo tras enfrentar dos procesos judiciales promovidos por Adrián Goldgewicht, hijo de la reconocida chef Doris Goldgewicht, y por M. G. y M. O., según consta en el comunicado de prensa enviado por el equipo del productor.

“Como parte del acuerdo, la acusación por el presunto delito de estafa ha sido solventada y retirada mediante una medida alterna de conciliación entre las partes. El señor Don Stockwell Ulloa ha cumplido con las obligaciones correspondientes, dejando a las partes plenamente resarcidas conforme a los términos del acuerdo alcanzado”, afirma el comunicado.

Este medio contactó a la abogada de dos de las tres partes, Gloriana Valladares, quien confirmó la información y dio a conocer que se trata de un acuerdo de confidencialidad y que “la resolución se dio por la vía de una medida alterna de conciliación”.

“Al existir un acuerdo de confidencialidad, los detalles y pormenores de los arreglos a los que arribaron las partes no pueden ser objeto de conocimiento público”, explicó.

Además, Valladares afirmó que “se tiene conocimiento de que el tercer ofendido (del segundo expediente) también llegó a un acuerdo”.

Este acuerdo fue llevado a cabo el pasado miércoles 4 de marzo. Ese mismo día se firmaron los documentos y fueron presentados el pasado jueves al Tribunal Penal. Este lunes 9 de marzo era el día estipulado para comenzar el juicio, pero la conciliación quedó en firme y el proceso quedó resuelto de manera definitiva.

Se conoce que uno de los casos que tenían relación con este proceso se remontaba al año 2018, según el expediente 22-000424-0283-PE, y tenía que ver con una presunta estafa en el patrocinio del concierto de la banda australiana AC/DC.