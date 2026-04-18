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‘Don Gato’ está de luto: fallece figura esencial de la serie y de éxitos como ‘Cars’, ‘Los Picapiedra’ y ‘Los Simpson’

Su talento también dejó huella en producciones de Marvel y en diversas obras del género de terror

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Por Fátima Jiménez
Don Gato
La serie 'Don Gato y su pandilla' marcó a varias generaciones; Carlos Becerril fue la voz de Panza (bufanda blanca), uno de sus personajes centrales. (Tomada de redes sociales)







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Don Gato y su pandillaDon GatoMuerteFallecimiento
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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