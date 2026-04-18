‘Don Gato’ está de luto: fallece figura esencial de la serie y de éxitos como ‘Cars’, ‘Los Picapiedra’ y ‘Los Simpson’

La serie 'Don Gato y su pandilla' marcó a varias generaciones; Carlos Becerril fue la voz de Panza (bufanda blanca), uno de sus personajes centrales.

El mundo del doblaje latinoamericano despidió a una de sus voces más reconocibles. El actor mexicano Carlos Becerril, figura clave en Don Gato y su pandilla y otras exitosas producciones, falleció a los 90 años, el 17 de abril, tras casi seis décadas de presencia constante en el cine, la televisión y la animación en español.

Considerado un referente histórico del doblaje en México, Becerril era el último sobreviviente del elenco original de la serie animada Don Gato y su pandilla, producción que desde los años 70 marcó la infancia de millones de personas.

En esa ficción, el actor dio vida a Panza, uno de los integrantes centrales de la pandilla callejera encabezada por Don Gato.

Su nombre, sin embargo, trascendió ampliamente esa serie. Con una carrera de casi seis décadas, Becerril construyó un repertorio que abarcó clásicos del terror, series emblemáticas, animación icónica y cine de Hollywood, consolidándose como una de las voces más importantes del doblaje en español.

El actor de doblaje Carlos Becerril falleció a los 90 años, pero su voz perdura en numerosas producciones exitosas de cine y televisión. (Tomada de redes sociales)

Entre sus trabajos más recordados en la animación se encuentran Frank Grimes en Los Simpson, personaje de culto entre los seguidores de la serie y el excéntrico Gran Gazú en Los Picapiedra.

También dio vida a Chick Hicks en Cars, papel que lo acercó a nuevas generaciones de espectadores. En el universo de los superhéroes, fue la voz original de Loki en la serie animada Marvel Superhéroes, acercando al público latino a uno de los villanos más carismáticos del mundo de los cómics.

En la pantalla grande, el actor se convirtió en el rostro sonoro en español de diversos actores de Hollywood. Durante años fue voz recurrente de figuras como Dustin Hoffman, Robert De Niro y Mel Gibson, en títulos tan conocidos como Rain Man, Tootsie, Los Fockers y Kramer vs. Kramer, entre muchos otros.

Su versatilidad también lo llevó a doblar a estrellas como Robert Redford, Anthony Hopkins, Michael Douglas, Richard Gere y Al Pacino, con participaciones en películas como Perfume de mujer y otros dramas que consolidaron su prestigio entre los aficionados al cine doblado.

En el género de terror, su trabajo es especialmente recordado por encarnar a El Demonio en la versión doblada de El Exorcista y a Norman Bates en Psicosis 1 y 2.

En televisión, sumó otro personaje icónico al prestar su voz a El Acertijo en la serie original de Batman de 1966, demostrando su capacidad para transitar del suspenso al humor y la caricatura.

Nacido el 24 de octubre de 1935 en la Ciudad de México, Carlos Becerril mostró desde joven una marcada inclinación por las artes escénicas. Tras concluir la secundaria, dejó la educación formal para dedicarse por completo a su formación actoral. Se preparó con figuras clave del teatro mexicano, como el actor Andrés Soler, y con el director japonés Seki Sano, quienes lo instruyeron en canto, baile y esgrima.

Antes de llegar al doblaje, trabajó en teatro y telenovelas, hasta que a mediados de los años 50 fue invitado por su colega Claudio Brook a probar suerte en los estudios de grabación. Lo que inició como un trabajo complementario terminó por convertirse en su vocación principal.