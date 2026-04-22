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Djenane Villanueva reaparece en televisión tras su abrupta salida de Repretel y conmovió con lo que dijo

La reconocida periodista fue despedida hace un mes del canal de la Uruca

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Por Fátima Jiménez
Djenane Villanueva reapareció en la televisión nacional tras su abrupta salida de Repretel, canal en el que laboró 23 años y del que fue despedida en marzo pasado. (Archivo. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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