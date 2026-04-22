Djenane Villanueva reaparece en televisión tras su abrupta salida de Repretel y conmovió con lo que dijo

Djenane Villanueva reapareció en la televisión nacional tras su abrupta salida de Repretel, canal en el que laboró 23 años y del que fue despedida en marzo pasado.

La experiodista de Repretel, Djenane Villanueva, reapareció en la televisión nacional tras su abrupta salida de esa televisora, de la que fue despedida repentinamente en marzo pasado, tras 23 años de labor en ese canal.

Villanueva fue entrevistada en el programa De Boca en Boca, de Teletica, donde compartió detalles de su vida personal y de su trayectoria profesional. Durante la conversación, recordó su labor como corresponsal de la cadena CNN en Costa Rica, rol que desempeña desde 1998.

La periodista se mostró conmovida al hablar sobre el cariño del público. “Estoy muy agradecida, cuando salgo a la calle, la verdad es que me emociono también y no quisiera también emocionarme mucho aquí, pero sí, siempre estoy en deuda con el cariño de la gente”, expresó.

La periodista Djenane Villanueva habló en 'De Boca en Boca' sobre su nueva etapa profesional. (Tomada de redes)

Además, profundizó en su dinámica de trabajo y explicó los recursos que utiliza para cumplir con sus coberturas. Detalló que en su vehículo siempre lleva un trípode para celular, micrófonos, radios, luces y otras herramientas necesarias para su labor.

“Hago un poquito de todo”, afirmó, al señalar que en ocasiones trabaja con un equipo, pero que también debe resolver por su cuenta en distintas coberturas.

A la par de su carrera periodística, Villanueva también se desempeña como docente de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), área en la que cuenta con una maestría.

En el plano personal, habló sobre su rol como madre. “Solo tengo un hijo; ya está grande. Pero soy igual a la mayoría de mujeres de este país, que nos toca trabajar y criar hijos. Uno por lo menos hace lo que le gusta, pero hay muchas mujeres que no tienen esas posibilidades”, concluyó.