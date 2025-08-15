Diseñadora costarricense narra incómoda experiencia en un programa de televisión: ‘Uno merece respeto’

Sofía Lazo , diseñadora y empresaria, recordó un momento que la hizo sentir incómoda durante su participación en un programa de televisión en vivo. La fundadora y directora de Calzado Lazo aseguró que, mientras respondía a una pregunta, la presentadora revisaba su teléfono celular.

“Varias veces me invitaban a uno de estos programas en vivo, no voy a decir cuál. A veces las personas no se dan cuenta del trabajo que lleva ir uno como invitado.

"Claro que le da a uno una gran visibilidad en cuanto a personas que están viendo televisión nacional, y eso de alguna forma sí ayuda dependiendo del público al que uno se dirige”, relató.

Lazo explicó que para asistir al programa debía invertir una suma considerable de dinero.

“Uno se prepara con sus zapatos, tiene que llevar modelos. A los modelos no se les puede llevar gratis, pagar la persona que lo vaya a maquillar a uno y que ese maquillista también maquille a las chicas. De repente, a mí se me iban más de ¢100.000 solamente en maquillaje y en modelo”, aseveró.

La empresaria Sofía Lazo afirma que las entrevistas requieren tiempo y dinero. Solicitó respeto. (Albert Marín)

Recordó que, en una ocasión, llegó al programa emocionada. “La presentadora me hizo una pregunta y, cuando empiezo yo a contestar, ella agarra su celular y empieza a verlo. Creo que me dijo, cuando empezamos el programa: ‘Usted hable todo lo que usted pueda’“.

Según narró, el momento resultó incómodo.

“Estaba hablando y ya se iba a acabar el tema, y yo sentía que ella seguía con su celular… No saben lo incómoda que me sentía yo porque era muy de mal gusto. Es como cuando uno va a una tienda y el vendedor a ustedes los atiende viendo el celular, ¿ustedes qué piensan?... Que obviamente lo están atendiendo mal”, comentó.

Lazo afirmó que, aunque valoraba la visibilidad que le daba el programa, consideró la actitud una falta de respeto.

“Uno también está ayudándoles a ellos de vuelta porque les genera visibilidad y yo siempre he agradecido eso. Sin embargo, creo que también uno merece respeto y definitivamente eso no fue una de esas experiencias, que yo sintiera que me estaban dando un buen trato”, aseveró.

En una conversación posterior con otras personas que asistieron al mismo programa, Lazo recibió comentarios similares.

“Me dijeron: ‘Ah, sí, esa persona siempre ve el celular y es de supermal gusto’”

En una siguiente invitación al programa, Lazo volvió a coincidir con la misma presentadora. Antes de iniciar, recibió un reclamo directo: “Me dijo que cómo era posible que yo hablara así de ella. Yo le respondí que no tenía por qué indicarle cómo hacer su trabajo. Fue algo que ocurrió y me afectó”.

Sofía Lazo narró que una presentadora solo revisaba su celular mientras ella respondía en vivo, sin prestarle importancia. (Canva/ captura de pantalla/Canva/ captura de pantalla)

Durante esa nueva entrevista, la conductora sí mantuvo el contacto visual y no utilizó el celular. Para Lazo, esto demostró que el mensaje había llegado.

“Esa fue la última vez que participé en ese espacio. No responsabilizo al programa, sino a esa actitud puntual. Creo que los invitados merecen atención, porque se invierte tiempo, dinero y esfuerzo para asistir”, señaló.

La diseñadora concluyó con un mensaje dirigido a quienes conducen programas en vivo: “A sus invitados les cuesta mucho llegar. Llegan con la ilusión de ser escuchados, no solo por el presentador, sino por todo el equipo y el público. Es un respeto que debe ser mutuo”.