Diseñadora costarricense narra incómoda experiencia en un programa de televisión: ‘Uno merece respeto’

La mujer pidió respeto mutuo entre programas y sus invitados

Por Fiorella Montoya

Sofía Lazo, diseñadora y empresaria, recordó un momento que la hizo sentir incómoda durante su participación en un programa de televisión en vivo. La fundadora y directora de Calzado Lazo aseguró que, mientras respondía a una pregunta, la presentadora revisaba su teléfono celular.








