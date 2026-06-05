Diseñador gráfico tico estalla contra Fox Costa Rica por usar sus creaciones sin autorización

Este es un ejemplo de los diseños que se tomaron del perfil de Kevin Jiménez para replicarse en los de Fox Sports.

El diseñador gráfico que presta servicios a Kevin Jiménez hizo un fuerte descargo contra la empresa Fox Costa Rica por utilizar, en al menos dos ocasiones, diseños que él realizó para las redes sociales de Jiménez.

En las publicaciones realizadas por el comunicador, quien figura como JG Design, se muestran dos montajes: el primero del defensor Yeison Molina como fichaje de Alajuelense y el segundo de Joel Campbell con la camiseta del Inter de San Carlos.

Los mismos artes fueron utilizados en posteos de Somos Fox CR en redes, donde fueron recortados y se les agregó los logos de la cadena internacional y un super con citas textuales.

La Nación constató que, en efecto, la televisora realizó los posteos utilizando las imágenes del diseñador tico. Ante esta situación, JG Design expresó su molestia con FOX, argumentando que es una violación de sus creaciones.

“Es curioso que los equipos pasen contenido a los medios, inclusive minutos antes de publicarse, y que lo ignoren y prefieran usar el trabajo de uno para solo ponerle un banner con texto y tomarse la molestia de que no se vea la marca de agua. Por dicha, los números no se copian”, escribió.

Este medio consultó sobre lo denunciado por el diseñador a Marco Silva, gerente de Fox Costa Rica. Silva aseguró que desconocía la situación y remitió la consulta al área de relaciones públicas de la empresa; sin embargo, al cierre de esta publicación, no enviaron respuesta.