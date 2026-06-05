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Diseñador gráfico tico estalla contra Fox Costa Rica por usar sus creaciones sin autorización

El comunicador denunció que incluso recortaron su marca de agua

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Por Juan Pablo Sanabria
Diseñador de Kevin Jiménez
Este es un ejemplo de los diseños que se tomaron del perfil de Kevin Jiménez para replicarse en los de Fox Sports. (Captura de pantalla)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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