Kevin Jiménez y sus primicias regresan a las filas de Teletica

Los fichajes bomba regresan a las filas de Teletica y TDMás de la mano del reconocido periodista deportivo Kevin Jiménez, quien fue anunciado en las redes sociales del canal de La Sabana.

Jiménez fue presentado con una serie de imágenes. La primera de ellas con su famosa frase “Seguimos”, utilizada cada vez que informa sobre la contratación de algún jugador para un club nacional y que da nombre a su programa. La publicación también incluía en su gráfica unos lentes oscuros.

Al anuncio le siguieron otras tres imágenes que mostraban al comunicador, la última de ellas junto al jugador Elías Aguilar. “Estamos de vuelta”, escribió Jiménez en sus cuentas personales.

En febrero del 2025, el oriundo de la colonia Kennedy y el barrio Florida Sur, en Hatillo, dijo a este diario: “Estoy muy agradecido con personas como René Picado, Gabriel Chacón y el canal por la oportunidad de estar en la empresa”.

En aquel entonces, el periodista colaboraba en el manejo de perfiles digitales, la creación de contenido y la realización de un programa.

Sin embargo, en abril del 2025 continuó con sus proyectos independientes en redes sociales, en las que contabiliza miles de seguidores que esperan con ansias sus reportes sobre el mercado del fútbol nacional. Ahora, nuevamente regresa a La Sabana, aunque aún no se conocen sus nuevas funciones.