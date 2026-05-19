¿Cómo ver Fox en Costa Rica? Nuevo canal ya está en varias cableras; también hay una forma gratuita

Fox ya debutó en Centroamérica y su puesta al aire fue en Costa Rica.

Fox debutó en Centroamérica el 18 de mayo, al salir al aire en Costa Rica y llega con agresividad a competir en las transmisiones de fútbol y otros deportes.

¿Cómo puede verse Fox en Costa Rica? Esta empresa ya dio un adelanto en un comunicado oficial.

“Como parte de esta nueva etapa, el canal amplía su cobertura en la región a través del lanzamiento en Claro, que se suma a Tigo, Telecable de Costa Rica, Kölbi y a más de 20 sistemas de TV de paga, alcanzando el 92% de distribución en la región centroamericana”, informó Fox.

En el pronunciamiento, señala que además del contenido local de las ligas de futbol de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, así como de un sólido segmento de producciones originales y talento local, los fanáticos del futbol podrán disfrutar de competencias internacionales de alto nivel como la UEFA Europa League, la Premier League ingles y la UEFA Conference League.

Así como la Bundesliga —a partir de 2026—, la Saudi Pro League y la Liga MX, aunado a una fuerte oferta de fútbol femenino de la Liga MX y ligas europeas.

Asimismo, Fox anuncia la transmisión de un paquete sublicenciado con los mejores partidos en vivo de la Copa Mundial, con 70 partidos en Guatemala; 52 partidos en El Salvador, Panamá, Nicaragua y Honduras; mientras que en Costa Rica, transmitirá los 104 partidos.

Además del contenido de fútbol, Fox transmitirá otras actividades internacionales como Major League Baseball (MLB), PFL de artes marciales mixtas, AAA de lucha libre.

También ofrece más de 1.000 horas de deporte motor con NASCAR, WRC World Rally Championship, WEC World Endurance Championship, Fórmula E y MXGP; así como la nueva liga de fútbol americano UFL y el deporte colegial de Big Ten, con las conferencias deportivas universitarias más importantes de Estados Unidos.

“Impulsará otros formatos originales de noticias, análisis, debate y actualidad deportiva, creados para acompañar la conversación local, sumar talento regional y ampliar la experiencia de los fanáticos más allá de la cancha. Estos contenidos se irán incorporando a la programación estelar durante los próximos meses”, se lee en el pronunciamiento de Fx.

‘Fox on Tubi’ es otra opción

Además del canal de TV de paga, los fanáticos pueden disfrutar de eventos deportivos en vivo completamente gratis en Tubi a través del canal “Fox on Tubi”, disponible en la plataforma de streaming.

Más allá del deporte, Tubi ofrece a los espectadores más de 115.000 películas y episodios de TV para ver gratis en México, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Panamá.

“Con su llegada a Centroamérica, Fox abre una nueva etapa para el entretenimiento deportivo: más distribución, más contenido en vivo, más producción original y una identidad preparada para conectar con una región que vive el deporte con intensidad”, destacó Fox.

Creada para los fanáticos, Tubi es un servicio de streaming gratuito que entretiene a más de 100 millones de usuarios activos mensuales.

Ofrece la colección más grande del mundo de películas y series de Hollywood, miles de historias impulsadas por creadores y cientos de Tubi Originals hechos para los fanáticos más apasionados. Con sede en San Francisco y fundada en 2014, Tubi forma parte de Tubi Media Group, una división de Fox Corporation.