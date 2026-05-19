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¿Cómo ver Fox en Costa Rica? Nuevo canal ya está en varias cableras; también hay una forma gratuita

Fox llega a Centroamérica con una propuesta que promete dar de qué hablar

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Por Fanny Tayver Marín
Fox ya debutó en Centroamérica y su puesta al aire fue en Costa Rica.
Fox ya debutó en Centroamérica y su puesta al aire fue en Costa Rica. (Fox/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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