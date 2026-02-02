Directora de los ‘Chinaokes’, entre lágrimas, contó su preocupación tras elecciones: ‘No es justo sentirme amenazada’

En el preámbulo de las elecciones nacionales, Melany Mora, directora de los 'Chinaokes', creó un video invitando al voto que se volvió viral.

Melany Mora, directora de los Chinaokes de Teletica, reaccionó entre llágrimas a los resultados de las elecciones nacionales. La productora compartió su sentir a través de un mensaje en redes sociales, al que acompañó con una fotografía en la que se le ve llorando.

Aunque reconoce la tristeza que le provoca el triunfo del oficialismo, Mora aseguró que se encuentra con la conciencia tranquila por las iniciativas que emprendió durante esta campaña electoral y que convertirá la desilusión en ganas de salir adelante.

“Di absolutamente todo de mí para evitar que esto sucediera, desde el amor tan profundo que le tengo a la paz, la democracia y el país. Me niego a pensar que la mayoría de este país prefiere los gritos e insultos que dividen, donde no son bienvenidas todas las voces. Quiero creer que hay algo más. Sigo apostándole al diálogo”, comentó.

Posteriormente, manifestó su preocupación por el discurso de la presidenta electa Laura Fernández, en el que mencionó a la prensa y la oposición. La artista costarricense explicó que ella ha ejercido activamente en ambos sectores y que esto no debería traer reprimendas.

“No puedo juzgar a un gobierno que no ha comenzado y de corazón espero que se vengan cosas positivas para el país. Pero no puedo dejar de pensar que el discurso del gane en vez de hablar temas país se dedicó a decir que vienen cambios profundos e irreversibles, empezando por la manera en la que ha operado la oposición y la prensa”, expresó.

“No es justo sentirme amenazada”, concluyó.