Política

Directora de los ‘Chinaokes’ relata ‘encuentro acalorado’ con seguidora chavista

La joven productora audiovisual contó que, tras salir de su centro de votación, alguien le reclamó por sus posturas.

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas y Cristian Mora
Este fue el cartel que llevó a votar este domingo Melany Mora.
Este fue el cartel que llevó a votar este domingo Melany Mora. (Cristian Mora/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Melany MoraChinaokesElecciones 2026
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.