Directora de los ‘Chinaokes’ relata ‘encuentro acalorado’ con seguidora chavista

Este fue el cartel que llevó a votar este domingo Melany Mora.

La productora audiovisual Melany Mora, quien saltó al ojo público en Costa Rica por ser la directora de los Chinaokes desde el 2024, relató a La Nación un encuentro “acalorado” que tuvo con una seguidora del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO), que la increpó violentamente mientras Mora caminaba con un cartel levantado.

La joven comunicadora ha externado activamente sus posiciones políticas por medio de sus redes sociales, e incluso lideró la producción de un video que se publicó el 26 de enero y en el que incentivó a votar y rechazar el autoritarismo en suelo tico.

Este domingo, minutos después de salir de su centro de votación, Mora contó que una seguidora chavista se le acercó para reclamarle por portar un cartel que decía: “Votemos para que no sea la última vez”.

Con la voz entrecortada, la productora indicó que logró conversar con la seguidora y ambas comprendieron la posición de su contraparte.

“Al final de cuentas, mañana, sea cual sea el resultado, terminamos siendo todos ticos. Y lo más importante es el diálogo; la democracia se construye así, conversando con las personas. No gritándonos, no insultándonos”, declaró.

“Esta elección ha sido super especial para mí porque estuve en un movimiento ciudadano que se llama ‘Cuidemos la finca’, donde hay más de 350 personas, y saber que por un video que produje, hay gente con stickers y camisas votando hoy. Me llena de ilusión porque usar lo que me apasiona para incidir en el país me llena de ilusión”, agregó la productora audiovisual.