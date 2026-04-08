‘Dios destruye sueños’, el mensaje del Padre Mix que sorprendió a sus seguidores

El locutor Andrés Zamora, conocido como Padre Mix, siempre se mantiene muy cercano a sus seguidores en redes sociales.

El locutor Andrés Zamora, conocido como Padre Mix, se mantiene muy cercano a sus seguidores en redes sociales y utiliza las plataformas para dejar mensajes positivos; por eso es que llamó la atención uno que publicó en su cuenta de Instagram en el que usó el título: “Dios destruye sueños”.

Zamora subió un video a su cuenta de Instagram en el que realizó un comentario que, al inicio, podría tomarse como fuera del tono que siempre utiliza; sin embargo, al final, la enseñanza que dejó es que Dios siempre tiene sus propios planes, aunque muchas veces “destruya” los que nosotros poseemos porque no nos convienen.

“Qué grande y poderoso es siempre el amor de Dios. Él siempre se va a salir con la suya”, inició el Padre Mix en su comentario.

“Dios destruye muchas veces nuestros sueños y alguno que otro capricho antes de que esos sueños o nuestros caprichitos nos destruyan a nosotros. Siempre cuidará y vigilará a cada uno de nosotros que somos sus hijos”, afirmó.

Al cierre de su mensaje explicó que lo que las personas puedan enfrentar en sus vidas, por más difíciles que sean las pruebas, nada se compara con el amor de Dios a sus hijos.