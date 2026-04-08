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‘Dios destruye sueños’, el mensaje del Padre Mix que sorprendió a sus seguidores

Constantemente, el locutor Andrés Zamora comparte en redes sociales poderosos mensajes a sus seguidores

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Por Jessica Rojas Ch.
Andrés Zamora, "Padre Mix", locutor de radio Omega en Teletón.
El locutor Andrés Zamora, conocido como Padre Mix, siempre se mantiene muy cercano a sus seguidores en redes sociales. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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