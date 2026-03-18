Padre Mix abre su corazón y revela lo que quiere dejar al mundo antes de morir: esto fue lo que dijo

El reconocido locutor y presentador de televisión Andrés Zamora, mejor conocido como el ‘Padre Mix’, abrió su corazón para dar a conocer qué es lo que a él le gustaría dejar al mundo cuando llegue el momento de morir.

Lo hizo con un emotivo mensaje en sus redes sociales al mostrar una conversación donde le agradecen por su vida. “Eres de esas personas que agradece uno a la vida que existan. Un placer conocerte y compartir contigo”, le escribieron.

Por eso, el locutor escribió: “Antes de morir, dejemos huellas bonitas. Todos estamos luchando por ser felices”, afirmó.

Además, dio a conocer que los mensajes de las personas son la recompensa de trabajar en medios y mostró el mensaje que él le dio a la mujer que agradeció por su vida.

“No olvides esto, Dios no solo te creó, sino que se lució. Gracias por todo y por tanto”, escribió.

El ‘Padre Mix’ es conocido por su positivismo y los mensajes que da a conocer en sus redes sociales y programas relacionados con la fe y el estilo de vida.