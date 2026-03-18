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Padre Mix abre su corazón y revela lo que quiere dejar al mundo antes de morir: esto fue lo que dijo

El querido locutor y presentador aprovechó el mensaje que le dejó una seguidora para publicar un emotivo mensaje

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Por Fiorella Montoya
Andrés Zamora, Padre Mix,
Andrés Zamora, Padre Mix, agradece que su trabajo le permita compartir con diversas personas. (Instagram)







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Andrés ZamoraPadre Mix
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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