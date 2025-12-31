Viva

Padre Mix cuenta la emotiva razón detrás de sus transmisiones de Año Nuevo en Radio Omega

Este 2025, el locutor cumple 16 años de trabajar la noche del 31 de diciembre y adelantó algunos de los detalles de esta nueva edición

Por Fátima Jiménez
Padre Mix
El Padre Mix afirmó que 'le llena el alma' recibir nuevamente el año con miles de costarricenses mediante la radio. (Suministrada)







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

