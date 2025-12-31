Padre Mix cuenta la emotiva razón detrás de sus transmisiones de Año Nuevo en Radio Omega

El Padre Mix afirmó que 'le llena el alma' recibir nuevamente el año con miles de costarricenses mediante la radio.

Como cada diciembre, la magia de la radio vuelve a unir corazones. La voz inconfundible del Padre Mix (Andrés Zamora) acompañará una vez más a miles de familias costarricenses en la bienvenida del Año Nuevo.

Por décimo sexto año consecutivo, el locutor celebrará su transmisión especial de fin de año por Radio Omega 105.1 FM, una tradición que comenzó en 2009 y que ya forma parte del alma nacional.

El programa se emitirá el 31 de diciembre de 9 p. m. a 1 a. m. del 1.º de enero, cuando el reloj marque el inicio de un nuevo capítulo.

En entrevista con La Nación, Zamora confesó que volver a los hogares costarricenses, incluso a aquellos que están más allá de nuestras fronteras, le llena el alma de alegría y gratitud. Compartió además la motivación más profunda que lo impulsa a regresar cada fin de año al micrófono: una promesa hecha desde el corazón.

Su inspiración nació de su abuelo materno y quien fue su figura paterna, el también locutor Carlos Luis Jara Araya, fallecido en el año 2000. Zamora recordó aquella conversación que marcó su destino profesional.

“Yo le dije: ‘Papá, seguiré tu legado’. Él siempre me decía: ‘Andrés, ojalá que lo que vayas a decir siempre impacte la vida de otras personas’. Entonces, siempre esa noche (Año Nuevo) es inevitable tenerlo presente. Honro su memoria con la promesa que un día le hice”, contó el locutor, con la voz cargada de sentimiento.

Recibir el Año Nuevo lejos de su familia no le resulta fácil, pero Zamora aseguró que sí logra estar junto a sus seres queridos de una manera distinta.

“Tal vez no puedo estar en la celebración de toda la familia, pero la radio me permite estar al mismo tiempo y a la vez con toda mi familia. Basta con sintonizar la radio y sé que estoy con ellos, los tomo en cuenta siempre desde mi corazón y con los saludos previo a la medianoche”, expresó.

Las oraciones de su familia, confesó, son su combustible espiritual durante esas horas en cabina. También mencionó con gratitud a otro de sus grandes referentes: el legendario locutor José Ángel Vázquez, la voz eterna de Radio Reloj, quien también lo inspira en cada transmisión de Año Nuevo.

Entre risas y anécdotas, Padre Mix comentó que una de sus mayores alegrías son los cientos de notificaciones que recibe cada año desde distintos rincones de Costa Rica y del mundo.

“Recibir un mensaje de la torre de control del Aeropuerto Juan Santamaría, de los puestos de centros penitenciarios pidiendo saludos para las personas privadas de libertad... Ese tipo de momentos me llenan de emoción”, relató.

Padre Mix con Jorge Hernández, dueño de Radio Omega, en el 2009, primera vez en la que recibió el año con una trasmisión. (Suministrada)

La gran noche de la radio con el Padre Mix

Según Zamora, como dicta la tradición, la transmisión de este año incluirá el icónico péndulo de Radio Reloj, el conteo regresivo y los momentos clásicos que ya forman parte del ritual tico: el Himno Nacional, el Ave María, el Gracias, Señor, y, faltando 10 minutos para la medianoche, una oración de acción de gracias.

“No es solamente cubrir un turno de cabina, sino que es saber el compromiso y la responsabilidad que se tiene en una noche en la que el reloj lleva el ritmo de los corazones que están escuchando, incluso el mío”, comentó el locutor.

Con la sencillez que lo caracteriza, Padre Mix extendió su invitación a todos los oyentes: “Es una noche para agradecer a Dios por la oportunidad que nos ha dado de aprender, a pesar de nuestros errores y situaciones difíciles, que hay algo nuevo que hacer mejor que lo que hicimos ayer y que es un momento para compartir en familia con sus seres amados, queridos, vecinos y amigos”.

Así, entre canciones, oraciones y buenos deseos, la voz del Padre Mix volverá a iluminar el cielo sonoro de Costa Rica, como los fuegos artificiales que pintan la medianoche.