Diego Obando y su ‘primer baile’ en Teletica: El periodista deportivo ya estrenó su programa

El reconocido periodista deportivo Diego Obando ya estrenó su programa en la plataforma TDMax. Así lo confirmó el canal de La Sabana en sus redes sociales.

“Ya llegó, ya está aquí. El primer programa de Diego Obando en su nuevo hogar. Disponible en cualquier parte del mundo”, escribieron ya que el programa se puede acceder mediante la aplicación de streaming.

Se trata del espacio Somos Fútbol, bajo la llamativa insignia de “dulce de leche para la leche”. Su esposa, también periodista en Teletica, se mostró emocionada con la noticia y escribió: “Esperando el segundo ya”. Por su parte, Obando solo publicó: “El primer baile”; escrito en inglés.

El comunicador llegó a Televisora de Costa Rica después de su salida de Multimedios, el 26 de diciembre pasado, luego de ser despedido del lugar donde laboró por ocho años y tres meses. En ese medio, Obando era presentador del programa Fútbol al día.

Se conoce que Obando también formará parte de un programa centrado en la Copa del Mundo 2026.