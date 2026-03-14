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Diego Obando y su ‘primer baile’ en Teletica: El periodista deportivo ya estrenó su programa

El comunicador fue anunciado como parte de los nuevos fichajes de Televisora de Costa Rica el pasado 2 de febrero

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Por Fiorella Montoya
Diego Obando
Diego Obando estrenó 'Somos Fútbol'. (Captura de video)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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