Viva

Del trap al perreo fino: Myke Towers dominó cada segundo en Parque Viva

Con un setlist de más de 30 canciones —desde ‘Lala’ hasta ‘Diosa’ y ‘La Curiosidad’—, el boricua exhibió la versatilidad que lo caracteriza, sin perder esa humildad y conexión genuina con el público que lo definen

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Myke Towers- Exclusivo La Nación
Myke Towers llegó a Parque Viva en su tercera visita a Costa Rica, pero esta vez en formato de concierto exclusivo, tras participar anteriormente solo en festivales con cartel compartido. (David Chacón)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Myke TowersConciertos 2026Concierto internacionalParque Viva
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.