‘Dejé de ser la persona que era antes’: la lección de democracia que aprendió un cubano de los costarricenses

El cubano publicó su video en TikTok y habló sobre las experiencias que ha tenido en Costa Rica en temas de democracia y libertad.

“Dejé de ser la persona que era antes”, con esta contundente frase un cubano que reside en Costa Rica narró los aprendizajes que le ha dejado nuestro país, la cultura y, principalmente, la democracia que vivimos.

En un video de TikTok, el usuario identificado como Yas Florida expresó que vivió con mucha emoción el traspaso de poderes en el que la presidenta Laura Fernández asumió como gobernante de Costa Rica. Pero, más allá de la fiesta democrática, el cubano manifestó que, desde que vive en suelo tico, se ha sentido emocionado por disfrutar de algo que en su tierra no puede.

“A mí Costa Rica me cambió”, dijo. Explicó que, cuando Laura Chinchilla fue electa como mandataria, fue su primer encuentro con la democracia. “En aquella elección todo el mundo usaba cosas alegóricas a su candidato (...) Ese día dejé yo de ser la persona que era antes (...) Cuando viví eso, rompí esta cadena, ese techo mental que yo tenía sobre lo que era la libertad”, recordó al analizar que en Cuba no disfrutan de una celebración así.

Agregó que aquí fue donde aprendió a ser libre y que su mensaje lo publicó con la intención de mostrar su agradecimiento.

“Costa Rica me enseñó que yo podía decidir, podía hablar, me podía expresar, yo podía escoger mi presidente (...) Hay cubanos por el mundo, que llevan 10 o 20 años fuera de su país, que no entienden qué es la verdadera libertad”, manifestó.

Al cierre de su emotivo mensaje, expresó que le da muchas gracias a Costa Rica por acogerlo y enseñarle sobre libertad.