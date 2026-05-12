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‘Dejé de ser la persona que era antes’: la lección de democracia que aprendió un cubano de los costarricenses

Un cubano radicado en Costa Rica no dudó en manifestar su admiración y agradecimiento por las enseñanzas que le ha dejado la libertad de nuestro país

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Por Jessica Rojas Ch.
Cuba Costa Rica
El cubano publicó su video en TikTok y habló sobre las experiencias que ha tenido en Costa Rica en temas de democracia y libertad. (Perplexity)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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