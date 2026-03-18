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Dejaron el calor de Costa Rica para cazar auroras boreales en el Ártico y hoy guían a otros a cumplir ese sueño

Con una historia de amor que cruzó el océano Atlántico y una calidez única para recibir a los turistas, esta pareja de santaneños convirtió un sueño en Go North 65

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Por Fátima Jiménez
Ticos en Finlandia
Dos ticos guian a viajeros hasta las auroras boreales en pleno Círculo Polar Ártico. (Suministradas a La Nación)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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