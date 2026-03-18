Dejaron el calor de Costa Rica para cazar auroras boreales en el Ártico y hoy guían a otros a cumplir ese sueño

Lo que empezó como un sueño o una simple curiosidad se transformó en un proyecto de pareja que hoy permite a muchas personas cumplir el anhelo de ver en vivo las auroras boreales.

Como si fueran un abrazo cálido en medio de una noche helada, esta pareja de costarricenses llevan a otros a perseguir luces verdes que danzan sobre el cielo de Rovaniemi, Finlandia, en pleno Círculo Polar Ártico.

Gaudy Siles, de 27 años, y Óscar Sandí, de 31, son oriundos de Santa Ana; sin embargo, dejaron el calor y la calidez que caracterizan a ese cantón josefino para adentrarse en los intensos fríos de aquel lejano país.

Todo inició cuando Sandí, en el 2022, sin haber conocido aún a Gaudy, viajó a Islandia para cumplir un sueño que tenía desde niño: ver las auroras boreales. El analista financiero logró cumplir ese anhelo y, en 2023, viajó con una amistad a Finlandia; ver la felicidad de esa persona al presenciar por primera vez las auroras fue una experiencia que le enriqueció el alma.

“Al ver a esa persona llorar, saltar, reír, pues como que algo dentro de uno cambia”, recordó Sandí.

Fue entonces cuando le surgió la idea de aplicar para un trabajo como guía turístico en ese país y, contra todo pronóstico, fue contratado en Rovaniemi, la ciudad capital de la región de Laponia en Finlandia, ubicada justo sobre el Círculo Polar Ártico.

Dejar a su familia en Costa Rica fue un paso duro de dar, aunque recuerda que siempre tuvo el apoyo de todos para sus decisiones.

Óscar, el tico que viajó solo a Islandia para cumplir su sueño de ver auroras y terminó guiando a viajeros desde Rovaniemi, Finlandia, bajo el cielo verde de Finlanida. (Suministradas a La Nación)

El nacimiento de Go North 65

Sandí trabajó en varias agencias de tours de auroras boreales, pero había un factor que le disgustaba profundamente. Para dar contexto: los guías deben monitorear el clima, pues entre más nubosidad, menos posibilidades de ver las luces del norte; sin embargo, algunas agencias, con tal de no perder el dinero de los turistas, realizaban los tours aun cuando no existían posibilidades reales de verlas.

“Tú estás jugando con el sueño de las personas y me pasó en muchas ocasiones que yo, como guía, sabía que no iba a ver nada y uno tenía que hacer la pantomima de ir a buscar auroras. Eso me entristecía”, recordó Sandí.

Fue entonces cuando surgió una idea que, además de ser un negocio, sería una forma de regalar felicidad a los demás. Así nació Go North 65, su propio proyecto de tours de auroras boreales.

Rovaniemi, la puerta de entrada a la Laponia finlandesa, se convierte en el nuevo hogar de esta pareja que cambió palmeras por pinos cubiertos de nieve. (Suministradas a La Nación)

Aunque no puede garantizar en un 100% que se observen auroras en cada salida, Sandí se asegura de que para el día del tour las condiciones climáticas sean las idóneas y, en caso de que no lo sean, posponen el tour dentro del rango de fechas en el que los turistas pueden tomarlo. Por eso, siempre les piden que reserven varios días de estancia en la ciudad de Rovaniemi.

“Yo quiero hacer la diferencia (...) El nombre Go North significa ver hacia el norte y el 65 es la latitud donde se pueden visualizar las auroras boreales. También porque esa latitud es la latitud entre Islandia y Finlandia”, agregó.

Ahora Go North 65 es una empresa de tours establecida con todos los permisos en Finlandia. Ofrecen experiencias a personas de todo el mundo; sin embargo, reconocen que cuando son latinos quienes los visitan, se sienten como si recibieran a hermanos en medio de la nieve.

Esta pareja tiene un proyecto para cazar Auroras Boreales

Un amor que cruzó océanos

Pese a que Sandí y Siles son de Santa Ana y hasta estuvieron en el mismo colegio, nunca se conocieron hasta hace año y medio. Tenían amigos en común y, por esa razón, cuando Óscar estaba en Finlandia, se agregaron en redes sociales.

Para Gaudy, lo que más le llamó la atención de él fue el contenido que hacía, en el que explicaba todo sobre las auroras boreales y el clima del Círculo Polar Ártico.

“Yo soy una persona que me encanta leer y estudiar. Siempre me fascinó el tema del cielo, estrellas, planetas. Recuerdo que cuando veía videos o historias de él explicando me parecía muy interesante”, recordó Solís.

Empezaron a reaccionar a los posteos y, cuando se dieron cuenta, ya estaban hablando y conociéndose más. Las conversaciones se volvieron cada vez más personales, hasta que empezó a surgir una relación que fue mucho más allá de la amistad.

“Hicimos una conexión muy linda. Cuando vimos que ya había un interés de por medio, nos replanteamos qué hacer porque nos separaba un océano de por medio”, recordó.

Sandí se tomó unos días de su trabajo para volar a Costa Rica y definir mejor su relación con Solís. En Costa Rica, tras conversar a profundidad, confirmaron que eran el uno para el otro. Sin embargo, como él tenía toda su vida hecha en Finlandia, no había otra opción que Gaudy se fuera a vivir al norte, a esa tierra de nieve donde el cielo se ilumina en verde y el sol, en ocasiones, solo sale dos horas al día.

“Lo puse en manos de Dios, dije: ‘Si este es el plan que usted tiene para mí, las cosas se van a dar’. Y todo se fue dando como rompecabezas, permisos, temas de migración... Todo se iba dando”, recordó Gaudy.

En octubre de 2025, la joven se mudó oficialmente con Óscar a Finlandia, no sin antes despedirse de toda su familia, quienes también la apoyaron completamente. La despedida más dura fue la de su abuelito; sin embargo, recordó que él quedó tranquilo, e incluso le dijo que Óscar era un buen hombre.

Gaudy, la tica que dejó Costa Rica para mudarse a Rovaniemi, ahora aprende cada noche a leer el cielo ártico mientras acompaña a viajeros a cumplir el sueño de ver auroras boreales en Laponia finlandesa. (Suministradas a La Nación)

¿Cómo son los tours de Go North 65?

De acuerdo con Sandí, la temporada de auroras boreales inicia aproximadamente el 1.º de setiembre y se extiende hasta mediados de abril, justo cuando las noches son más largas y oscuras, lo que facilita su observación.

“Todos los tours salen desde Rovaniemi, Finlandia. Cada mañana reviso una aplicación para ver las condiciones del clima y luego contacto a los clientes para informarles, por ejemplo, si saldremos a las 7 u 8 de la noche”, comentó Sandí.

Según explica, las condiciones del clima determinan cómo será la jornada, ya que cada noche puede ser muy distinta a la anterior.

“Hay noches en que el cielo en la ciudad está totalmente despejado, y esas son las más sencillas, porque con solo manejar unos 10 o 15 minutos ya se pueden ver las auroras boreales. Pero la mayoría de las veces —alrededor del 80% de las noches— hay que manejar mucho más para encontrar cielos despejados. Ese recorrido puede durar desde una hora hasta más de cinco, e incluso a veces implica cruzar fronteras para lograrlo”, agregó.

Según explicó el guía, el precio de los tours varía según las condiciones y los servicios incluidos.

“Van desde los 160 hasta los 250 euros por persona. Hay agencias que ofrecen una aurora guarantee, pero como nosotros recién empezamos, todavía no tenemos el músculo financiero para ofrecerlo”, comentó Sandí.

Aun así, el tico asegura que la mayoría de sus excursiones terminan siendo exitosas.

“En un 80 o 90% de las noches logramos ver las auroras boreales. Cuando no se logra, que ha pasado muy pocas veces, solo pedimos a los clientes que cubran el costo de la gasolina. En algunos casos, los turistas igual deciden pagar el monto completo. Y si el clima no permite ver absolutamente nada, entonces cancelamos el tour y lo reprogramamos. Todo para no jugar con el sueño de las personas”, enfatizó.

Aquí no se juega con el sueño de nadie: los tours solo salen cuando el clima de Rovaniemi ofrece una oportunidad real de ver auroras boreales. (Suministradas a La Nación)

Como Gaudy se incorporó hace poco al proyecto, por el momento solo maneja en los tours cuando las distancias son cortas y siempre acompañada de Óscar. Cuando las distancias son más largas y hay espacio, viaja con él como su asistente, aprendiendo cada noche a leer el cielo como quien aprende un nuevo idioma de luz.

Y si la suerte en la “caza” de auroras boreales no es favorable, la pareja comentó que en la zona hay muchas actividades por disfrutar, como esquiar y compartir con alces y huskies en la nieve.

Mensaje para los ticos que sueñan con ver las auroras

Con autenticidad y simpatía, la pareja motiva a los ticos que desean conocer las auroras boreales. “Los sueños se pueden hacer realidad. Alguien que vive en el trópico como nosotros puede conocer lo hermoso e increíble que es este lado del mundo”, manifestó Sandí.

“Para mí es un honor que, como costarricenses y como representantes de Centroamérica y Latinoamérica, podamos demostrar que también podemos soñar en grande y alcanzar uno de los trabajos más increíbles que existen”, agregó.

Por su parte, Gaudy hizo un llamado a creer que es posible ver las auroras boreales, pero recalcó que todo depende de escoger bien a los guías, y subrayó la importancia de hacer los tours con personas que realmente saben lo que están haciendo.

En cada salida, el objetivo es el mismo: perseguir cielos despejados, aunque haya que manejar horas desde Rovaniemi para encontrar la aurora perfecta. (Suministradas a La Nación)

“Nosotros aquí somos más que felices de recibirlos, de verdad que se siente como un abrazo cálido en pleno Círculo Polar Ártico. Los invitamos acá. Solamente tienen que tomar un vuelo, nos indican de qué fecha a qué fecha van a estar por aquí y nosotros nos encargamos del resto”, expresó Solís.

La pareja recomendó que, si las personas deciden hospedarse en Rovaniemi, busquen alojamiento con al menos un año de antelación, preferiblemente dos, ya que hay mucha demanda de hospedajes durante la temporada alta de nieve y auroras boreales.

Quienes deseen vivir la experiencia de las auroras boreales junto a la pareja de ticos pueden obtener más información al +358 40 464 5625 o a través de la cuenta de Instagram GoNorth65.

Según la pareja, como se ve el sol en esta foto, es lo más alto que lo han visto en la temporada. 'Se quedaba ahí unos minutos y luego volvía a bajar, dejando a Rovaniemi otra vez bajo la penumbra ártica', dijeron. (Suministradas a La Nación)

'Estos días ya estábamos a -40 °C: mientras el hielo se me descongelaba en el carro, lo único que seguía totalmente congelado eran las pestañas y el cabello', recuerda Gaudy entre risas, para explicar el tipo de frío al que se enfrentan en Rovaniemi. (Suministradas a La Nación)

'Él famoso ice bath es hacer un hueco en el lago congelado y meterse', cuentan. A -20 °C, además de ser un reto extremo, les sirve como entrenamiento: así aprenden cómo se sienten los primeros síntomas de hipotermia y cómo reaccionar si algún día llegaran a caerse en un lago helado. (Suministradas a La Nación)

Los renos son animales habituales en Finlandia. (Suministradas a La Nación /Suministradas a La Nación)

Los perritos con botitas corren sobre la nieve robándose el show: así son muchos de los perros que acompañan a Gaudy y Óscar en el Ártico, diferentes entre sí, pero igual de adorables en medio del paisaje blanco. (Suministradas a La Nación)

Entre huskies que corren sobre la nieve y alces que se asoman entre el bosque ártico, los viajeros descubren que Rovaniemi es mucho más que auroras. (Suministradas a La Nación)

La temporada de auroras en Rovaniemi va de septiembre a abril, cuando las noches largas y oscuras vuelven el cielo un lienzo verde sobre la nieve. (Suministradas a La Nación)