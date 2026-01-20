Ciencia

Auroras boreales sorprendieron a varias zonas de España, tras la erupción solar más intensa en 22 años

Una tormenta solar extrema permitió ver auroras boreales en varias zonas de Guadalajara, un fenómeno inusual en España

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Auroras boreales se observaron en Guadalajara, España, tras una erupción solar histórica. La tormenta geomagnética G4 fue la más intensa en 22 años.
Auroras boreales se observaron en Guadalajara, España, tras una erupción solar histórica. La tormenta geomagnética G4 fue la más intensa en 22 años. (ASTROGUADA/ASTROGUADA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaEspañaAuroras boreales
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.