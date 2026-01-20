Tormenta solar más intensa en 20 años activa alertas globales: generó auroras boreales en lugares inusuales

Una tormenta de radiación solar severa, la más fuerte en dos décadas, mantiene bajo vigilancia a sistemas espaciales y de navegación a nivel mundial.

Una intensa actividad solar alcanzó la Tierra durante la madrugada de este martes 20 y mantiene en alerta a sistemas espaciales y de aviación. El fenómeno corresponde a una tormenta de radiación solar severa, ubicada en el nivel S4 de una escala de cinco, según el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC), del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos.

El evento podría provocar auroras boreales visibles en regiones poco habituales, un comportamiento poco común asociado a tormentas solares de alta intensidad.

El SWPC indicó que se trata de la tormenta de radiación solar más fuerte en más de 20 años. La última de magnitud similar ocurrió en octubre de 2003. En aquella ocasión, eventos espaciales extremos provocaron apagones en Suecia y daños en transformadores eléctricos en Sudáfrica.

La actual tormenta elevó los niveles de vigilancia a escala internacional. Las autoridades advirtieron sobre posibles efectos en sistemas espaciales, satélites y operaciones aéreas, aunque no se anticiparon impactos generalizados para la población.

Riesgos para aviación, astronautas y satélites

Las tormentas de radiación solar incrementan la exposición a radiación para astronautas en órbita baja, como quienes se encuentran en la Estación Espacial Internacional. También pueden afectar a vuelos que utilizan rutas polares, debido a interferencias en comunicaciones y navegación.

Ante este escenario, el SWPC notificó a aerolíneas y agencias federales de Estados Unidos. Entre ellas figuraron la Nasa, la Administración Federal de Aviación (FAA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Corporación Norteamericana de Confiabilidad Eléctrica (NERC). El objetivo fue asegurar que los operadores de infraestructura tecnológica crítica contaran con información actualizada sobre el evento.

En situaciones de mayor riesgo, los astronautas pueden trasladarse a áreas más protegidas dentro de la estación espacial. Este tipo de procedimiento se aplicó en eventos anteriores, como durante la tormenta geomagnética extrema de mayo de 2024.

Impacto potencial en tecnología y navegación

Los niveles elevados de radiación representan una amenaza para satélites de comunicación y sistemas de navegación. Durante el episodio de mayo del año pasado, la empresa John Deere reportó interrupciones en sistemas de GPS utilizados en agricultura de precisión. Pese a ello, las redes eléctricas y los operadores de satélites lograron mantener la continuidad de los servicios.

Especialistas señalaron que, pese a las medidas preventivas activadas este lunes, no se esperaron afectaciones tecnológicas amplias para el público en general. Las autoridades mantuvieron el monitoreo constante de la evolución del fenómeno.

