Tormenta solar más intensa en 20 años activa alertas globales: generó auroras boreales en lugares inusuales

Una tormenta solar severa de nivel S4 alcanzó la Tierra este martes y activó protocolos internacionales por riesgos en aviación, satélites y misiones espaciales

Por O Globo / Brasil / GDA
Una tormenta de radiación solar severa, la más fuerte en dos décadas, mantiene bajo vigilancia a sistemas espaciales y de navegación a nivel mundial.
Una tormenta de radiación solar severa, la más fuerte en dos décadas, mantiene bajo vigilancia a sistemas espaciales y de navegación a nivel mundial. (Canva/Canva)







