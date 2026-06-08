Debi Nova colaboró con el Dalái Lama y ganó un reconocimiento en los Grammys

La cantante, compositora y músico nacional Debi Nova dijo que colaboró en un proyecto del Dalái Lama y que, gracias a eso, recibió un reconocimiento en los pasados premios Grammy.

Fue por medio de sus historias de Instagram que la intérprete mostró el certificado otorgado por The Recording Academy, en el que se destaca su participación como colaboradora en el álbum audiolibro Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama.

Este proyecto es un álbum de corte espiritual y contemplativo, en el que el Dalái Lama comparte reflexiones sobre compasión, paz, atención plena y la interconexión entre las personas, acompañadas de una base musical creada para potenciar la sensación de calma y meditación.

“Este es uno muy especial. Gracias His Holiness y todos los involucrados”, escribió Nova al mostrar el reconocimiento, entregado en la edición número 68 de los prestigiosos premios, celebrada en febrero pasado.

En el documento se detalla que el proyecto obtuvo el galardón en la categoría de Mejor audiolibro, narración y storytelling grabado.