‘Deberías perder peso’, el fuerte mensaje de una de las figuras de ‘Pelando el ojo’

Desde que comenzó su participación como imitadora en el programa de radio Pelando el ojo, Katherinne González se ha ganado el cariño del público no solo por su talento, sino también porque constantemente promueve el amor propio y la aceptación.

Eso lo hizo una vez más hace un día, cuando publicó un reel en su cuenta de Instagram con un mensaje muy poderoso y directo para sus seguidores: “Deberías perder peso”.

Sí, así de fuerte e impactante es la petición que hizo la artista en su plataforma. Ella, justamente, ha trabajado mucho en su bienestar físico y de salud mental desde hace varios años, cuando decidió, por amor propio y no por vanidad, dedicarse cuidados y atención a ella misma.

En una entrevista con La Nación, González contó que no solo estaba pasada de peso, sino que ponía de prioridad a todo, antes que a ella misma; hasta que se enfocó en amarse. Para lograrlo, hizo cambios en su alimentación y comenzó a hacer ejercicios, lo que ha mejorado mucho su vida desde entonces.

Ahora, con el mensaje que publicó de “Deberías perder peso”, no crea que la imitadora está instando a hacer dietas locas o a matarse en el gimnasio, todo lo contrario, el peso que pide perder va más allá:

“Deberías perder peso. El peso de compararte con los demás, el peso de odiar tu cuerpo, el peso de no disfrutar por las calorías, el peso de culparte después de comer, el peso de obsesionarte con lo perfecto, el peso de no sentirte suficiente, el peso de no reconocer tus logros, el peso de alcanzar estándares de belleza, el peso de no cumplir las expectativas de los demás”, comentó la imitadora, que trabaja mano a mano con el experimentado Norval Calvo.

