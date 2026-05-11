De San José al Palacio de Buckingham: la costarricense que filma a la reina consorte del Reino Unido

Camila González, productora costarricense de 31 años, convirtió su sueño de cine en realidad y hoy filma un documental sobre la reina consorte Camilla Parker en el corazón de la monarquía británica.

Cuando un sueño se persigue con la constancia de una toma repetida hasta la perfección, tarde o temprano encuentra la luz correcta. Así ocurrió con la costarricense Camila González, productora audiovisual de 31 años que hoy trabaja en un documental sobre la reina consorte del Reino Unido, Camilla Parker, a quien ya entrevistó en varias ocasiones para este proyecto.

Desde niña, la escazuceña se sintió hechizada por la pantalla grande, en especial por la fantasía y el universo sombrío y poético de Tim Burton. A los 16 años fue aceptada en un curso de cinematografía de la New York Film Academy, impartido en el campus de Harvard, donde tuvo su primer acercamiento formal al cine trabajando con cámaras analógicas. Al graduarse del colegio en Costa Rica, y con apenas 17 años, hizo su primer gran giro de guion: se mudó a Berlín, Alemania, para aprender el idioma y completar un curso intensivo de documental en Met Film School Berlin.

“Me quedé ahí como año y medio, me enamoré de la ciudad y la creatividad de ahí”, reconoció.

Tras valorar si quedarse en Berlín o trasladarse a otro destino, la facilidad con el inglés la llevó a elegir Londres como siguiente escenario para su formación. Allí obtuvo un Bachelor of Arts in Film and Digital Cinematography con honores en Met Film School London (2013–2015), ubicada en los estudios de Ealing, considerados los estudios de cine en funcionamiento más antiguos del mundo. Durante este período trabajó como reference camera en The Imaginarium Studios, fundado por Andy Serkis, artífice de memorables personajes de captura de movimiento como Gollum en El Señor de los Anillos.

De las butacas de Escazú a las aulas de Harvard y Berlín: la pasión de la costarricense Camila González por el cine comenzó en la adolescencia y la llevó a formarse en algunas de las escuelas más prestigiosas del mundo. (Suministrada a La Nación)

Artes visuales

Tras consolidar su base cinematográfica, Camila amplió el encuadre hacia las bellas artes con un máster en Central Saint Martins (UAL), considerada una de las universidades más prestigiosas del mundo en arte y diseño. Durante ese posgrado desarrolló The Nipple Act, su proyecto más conocido, que se volvió viral al cuestionar las políticas sexistas de Instagram sobre desnudos femeninos y llegó incluso a ser noticia en los medios de comunicación de Londres.

“Vendí todas las obras y las copias que hice cuando estudiaba. Eran obras digitales; trabajé el puntillismo con emojis. Lo vendía impreso y enmarcado”, destacó.

Su trabajo le valió una nominación a The Tab’s Top 100 Women To Watch In 2018 y la participación en el programa Tate Exchange, con dos obras colaborativas presentadas en la Tate Modern. Tras graduarse, firmó con su primera agente de arte, Marine Tanguy (MTArt Agency).

Después de un año como artista representada, la vida profesional de Camila dio otro giro narrativo: volvió de lleno al cine y firmó con Blink Films UK, productora con sede en Londres ganadora de premios BAFTA y Royal Television Society, donde ya suma seis años de trabajo. En este tiempo ha participado en más de 15 documentales para canales como National Geographic, Disney, Warner Brothers, Discovery Channel, Paramount, BBC, PBS y Food Network, desempeñándose como gerente de producción.

“Se trabaja para una productora independiente que presenta las ideas a los canales y, si les interesan, ellos aprueban el presupuesto para realizar la producción. Luego revisan cada etapa del proceso y nos dan notas, observaciones e indicaciones”, explicó.

Entre sus hitos recientes destaca Operation Space Station, producción en la que trabajó durante el 2025. Se trata de un documental de dos episodios para PBS que celebra los 25 años de la Estación Espacial Internacional y que fue nominado a un Emmy en la categoría mejor documental de ciencia y tecnología. La premiación será el 28 de mayo. “Recibí la buena noticia hace poco de que estaba en Costa Rica. Ojalá ganemos”, mencionó con emoción.

Desde Londres, la tica celebra que uno de los documentales en los que trabajó, 'Operation Space Station', compita por un Emmy y ponga su nombre en el mapa de la ciencia y la televisión. (Suministrada a La Nación)

'Operation Space Station' fue nominado a un Emmy en la categoría de ciencia y tecnología, celebrando 25 años de historia de la Estación Espacial Internacional. (Suministradas a La Nación)

Camilla Parker: de la polémica al trono

El nuevo capítulo en la carrera de González tiene como protagonista a la reina consorte del Reino Unido. Camilla Parker, nacida Camilla Rosemary Shand en Londres el 17 de julio de 1947, creció entre East Sussex y la capital británica y, con el tiempo, se convirtió en una figura central de la monarquía moderna como esposa del rey Carlos III.

Durante años su vida estuvo marcada por la controversia mediática en torno a su relación con el entonces príncipe de Gales, pero con el paso del tiempo ganó aceptación pública gracias a un perfil discreto, un sentido del humor autoirónico y una intensa dedicación al trabajo benéfico.

En 2005 se casó con Carlos en una ceremonia civil en Windsor Guildhall, seguida por una bendición religiosa en la capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, y fue conocida como duquesa de Cornualles hasta la muerte de la reina Isabel II en 2022.

Desde la coronación de Carlos III en mayo de 2023, Camilla ejerce formalmente como reina consorte del Reino Unido y de otros reinos de la Commonwealth, con un especial énfasis en causas relacionadas con la lectura, la salud y el bienestar. Esa faceta lectora es justamente el corazón del documental en el que trabaja la productora costarricense.

Reina consorte y lectora voraz, Camilla Parker ha pasado de la controversia mediática a convertirse en una figura clave de la monarquía británica y en una defensora incansable de los libros. (AFP)

El documental con la reina: libros, palacio y protocolo

El proyecto actual de González es un documental de 60 minutos en colaboración con BBC, el Palacio de Buckingham y la reina consorte Camilla Parker, titulado provisionalmente El libro que cambió mi vida, que explora el poder transformador de la lectura.

“La familia real siempre tiene una caridad; a Camilla le encanta leer y, ante la disminución de la lectura, más que todo en jóvenes, ella tiene un proyecto de incentivar la lectura. Durante la covid-19, ella empezó esta caridad que se llama The Queen’s Reading Room”, explicó.

Tras varios años de desarrollo de este proyecto de fomento a la lectura, el Palacio de Buckingham contactó a la BBC para consultar si el canal estaba interesado en realizar un documental sobre los beneficios de leer y el impacto que los libros pueden tener en la vida de las personas.

“Ya hemos grabado con la reina y tuvimos una fiesta de té en Clarence’s House, donde ella vive con el rey. Como es su proyecto, ella está muy emocionada y positiva”, mencionó.

De acuerdo con González, conocer a la reina consorte y trabajar en el palacio, junto a un equipo de apenas cuatro personas, ha sido para ella una experiencia “surrealista”. “Hay alguien para todo, para mover cortinas, alguien que te dice dónde podés enchufar el equipo; hay una persona para cada cosa. Dentro tenés un escolta y no te podés mover en la casa sin que alguien esté con vos en todo momento”, destacó.

Uno de los choques culturales más fuertes lo vivió incluso antes de comenzar el rodaje, cuando tuvo que enviar toda su documentación al palacio para someterse a un exhaustivo chequeo de seguridad. Una vez recibió la confirmación de que podría ingresar, tuvo que aprender todo el protocolo para interactuar con la esposa del rey Carlos III. La entrevista principal con la reina se realizó el 26 de marzo.

“No le puedes hablar primero; ella te tiene que hablar a ti. Para saludarla hay que hacer una reverencia y decirle your majesty (su majestad) y, luego de decirle your majesty por primera vez, hay que decirle ma’am (señora), las siguientes veces que hables con ella en ese día”, explicó González.

Para una costarricense acostumbrada a relaciones más informales y horizontales, interactuar con una figura de la realeza ha sido algo completamente fuera de su normalidad, pero también una vivencia que asegura atesorará por el resto de su vida.

El documental, que también incluye testimonios de otras personas a quienes un libro les cambió la vida, está previsto para estrenarse en otoño, alrededor de octubre.

Raíces en Costa Rica y un hogar en Londres

Aunque su vida laboral transcurre entre sets, estudios y palacios británicos, el corazón de Camila González sigue anclado en Costa Rica. De acuerdo con la productora, extraña y ama profundamente su país. Echa de menos a su familia más que a nada, pero procura viajar al menos una vez al año para ver a sus seres queridos y siempre regresa para Navidad y Año Nuevo.

A sus familiares les atribuye buena parte de sus logros, junto con su perseverancia y su fijación en las metas. Insiste en que nada habría sido posible sin el apoyo constante de los suyos.

En Londres, además, encontró un nuevo hogar y un nuevo coprotagonista de su historia: el amor. Ahí conoció a Matt, su esposo londinense, poco después de llegar a la ciudad, gracias a una amiga en común. “Llevamos seis años casados ya, nos casamos en Greenwich, a la parte del Naval College, que es un lugar superlindo”, recordó.

Entre Londres y Costa Rica, la productora reparte su vida: vuelve cada año para abrazar a su familia, pero ha encontrado en la capital británica un hogar, un matrimonio y un set permanente. (Suministradas a La Nación)

Consejos para quienes sueñan con el cine

Para cerrar la entrevista, González compartió algunas recomendaciones con quienes, como ella, han sentido alguna vez ese llamado casi cinematográfico de seguir un sueño.

“En Costa Rica ahora hay muchas más oportunidades que cuando me fui. Con todas las plataformas de streaming trabajando en el país, lo importante es atreverse: empezar allí, construir currículum y luego, si se da la posibilidad, salir al exterior sin miedo, porque asusta al principio, pero también es increíble y nunca se sabe qué experiencias pueden esperarse”, mencionó.

Además, enfatizó en que no se debe menospreciar Costa Rica, porque es un lugar hermoso, al igual que ser costarricense. “Creo que las personas pueden empezar en el país y luego, si quieren aventurarse a buscar oportunidades afuera, también lo pueden hacer. Lo importante es perder el miedo”, concluyó.

Su anhelo es seguir trabajando y tender puentes para ayudar en producciones en Costa Rica. “Sueño con seguir progresando, acumular premios y conocer a más reinas”, agregó entre risas. Como en toda buena película, su historia parece apenas estar entrando en su mejor escena.