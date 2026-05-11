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De San José al Palacio de Buckingham: la costarricense que filma a la reina consorte del Reino Unido

Desde niña, la escazuceña quedó fascinada por la pantalla grande; hoy, su equipo colabora con la esposa de Carlos III y está nominado a un Premio Emmy

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Por Fátima Jiménez
Camila
Camila González, productora costarricense de 31 años, convirtió su sueño de cine en realidad y hoy filma un documental sobre la reina consorte Camilla Parker en el corazón de la monarquía británica. (La Nación y AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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