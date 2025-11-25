¿De qué murió Gabriela Michel, exesposa de Eugenio Derbez? Aislinn Derbez confirmó la causa

Gabriela Michel estuvo casada con Eugenio Derbez. Fruto de este matrimonio nació la actriz Aislinn Derbez.

La muerte de Gabriela Michel, exesposa de Eugenio Derbez y madre de Aislinn Derbez, enlutó a su familia y conmocionó al mundo del espectáculo la noche de este lunes 24 de noviembre. Luego de algunas horas sin pronunciamientos oficiales del círculo cercano de a actriz de doblaje, Aislinn rompió el silencio.

En un breve, pero contundente mensaje, Derbez agradeció las muestras de cariño que le han externado recientemente y además confirmó la causa del sorpresivo deceso de su mamá.

De acuerdo con lo publicado por Aislinn en su cuenta de Instagram, su madre Gabriela Michel falleció por causa de un infarto.

“En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto”, escribió la artista.

“Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, cerró su mensaje.

¿Quién fue Gabriela Michel, exesposa de Eugenio Derbez?

Gabriela Michel falleció a los 65 años de un infarto. (Facebook)

Gabriela Castrejón Michel nació el 24 de octubre de 1960 y desde joven demostró una gran vocación por las artes. Estudió danza y actuación en Bellas Artes, abriéndose paso más tarde en el mundo del doblaje televisivo.

Estuvo casada durante siete años con Derbez y durante ese periodo ambos fundaron la Escuela de Actuación y Danza Derbez–Michel, donde se formaron figuras como Lorena Herrera y Rodrigo Vidal. La escuela se cerró tras la separación de la pareja.

Michel también se desempeñó como directora escénica en el popular programa En familia con Chabelo, donde colaboró con Jorge Alberto Aguilera, voz institucional del show. Con Aguilera, años después, contrajo matrimonio, consolidando una nueva etapa personal y profesional.