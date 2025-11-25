Viva

¿De qué murió Gabriela Michel, exesposa de Eugenio Derbez? Aislinn Derbez confirmó la causa

La hija de la actriz de doblaje y el reconocido comediante, se refirió al fallecimiento de su madre

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
MEXICO CITY, MEXICO - FEBRUARY 24: Aislinn Derbez and her mother Gabriela Michel attend "A La Mala" Mexico City premiere at Cinepolis Antara Polanco on February 24, 2015 in Mexico City, Mexico. (Photo by Victor Chavez/WireImage)
Gabriela Michel estuvo casada con Eugenio Derbez. Fruto de este matrimonio nació la actriz Aislinn Derbez. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gabriela MichelEugenio DerbezAislinn Derbez
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.