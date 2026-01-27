Viva

De los casetes a Spotify: Cantante de El Símbolo recuerda las noches noventeras en Costa Rica

En entrevista con ‘La Nación’, el intérprete de ‘1-2-3 (Todos para abajo)’ recordó viejos tiempos y se emocionó por regresar en concierto a nuestro país

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
El Símbolo Viva los 90s Fest
El cantante argentino Frank Madero, voz y rostro de El Símbolo, se mostró muy feliz porque volverá a Costa Rica para participar en el 'Viva los 90s Fest'. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Viva los 90s FestEl SímboloFrank MaderoConcierto internacionalConciertos 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.