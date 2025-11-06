Costa Rica tendrá una explosión de música noventera: Rabanes, El Símbolo, Azul Azul y más darán concierto en el país

Los panameños de Los Rabanes se sumaron a recordar buenos viejos tiempos en el festival 'Viva los 90s'.

Febrero del 2026 marcará el regreso de los maravillosos años 90. El Parque Viva será escenario de un festival que moverá los recuerdos al ritmo de la música que marcó a toda una generación, gracias a un festival en el que sonarán éxitos como La bomba, Agachadita y Bikini a lunares amarillo.

Viva los 90s Fest, en su primera edición, presentará en el Anfiteatro Coca-Cola a El Símbolo (Argentina), Azul Azul (Bolivia), Charly Sosa (Uruguay), The Sacados (Argentina) y Los Rabanes (Panamá).

La fiesta noventera está pactada para el sábado 7 de febrero del 2026. “Será un día lleno de recuerdos, música inolvidable y la energía de toda una generación”, explicó AEA Producciones Artísticas, encargada del montaje del espectáculo, en un comunicado de prensa.

El festival también contará con la participación de artistas costarricenses como Tapón, La Kuarta, Grupo Requete y Pato Barraza. Además, para seguir con la onda de los 90 y aquellas coreografías que encantaron a Costa Rica, en el festival se disfrutará de un show especial de AXE, a cargo del brasileño Neto Rangel.

Entradas para el festival de los 90 en el Parque Viva

Las entradas para el Viva los 90s Fest ya están a la venta en el sitio eticket.cr. Los precios y localidades son:

Tavarúa y La Hacienda: ¢21.000.

Tragaldabas: ¢27.000.

Sambuca: ¢29.000.

Colococo y El Cuartel: ¢34.000.

Desde Argentina, el dúo The Sacados presentará sus grandes éxitos en el festival que reúne a las grandes glorias del pop latino de los años 90. (Instagram)

Estos montos corresponden a la fase uno de la venta de boletos, que estará disponible hasta el 6 de diciembre.

A partir del 7 de diciembre y hasta el 7 de febrero de 2026 corresponde la fase dos de la venta y aumentarán los precios.

Más conciertos para Costa Rica en el 2026

Poco a poco, la agenda de conciertos internacionales en Costa Rica va llenándose con espectáculos de grandes artistas.

Hasta el momento se han confirmado shows para enero, marzo, abril, mayo y noviembre.

La Arrolladora Banda El Limón, Jessi Uribe, Luis Alfonso y Edén Muñoz pondrán a bailar al público tico el 17 de enero en las fiestas de Santa Cruz.

Marzo llega con la potencia de Tyler, the Creator, quien se presentará en el Parque Viva el 18.

El uruguayo Charly Sosa y su éxito 'Mayonesa' prometen mucha fiesta en el reencuentro de éxitos noventeros en Parque Viva. (Facebook)

Por su parte, la música romántica ya tiene dominado a abril con los recitales de Sin Bandera, el día 11, en Parque Viva. Luego vendrá Miguel Bosé el 25, en un recinto por confirmar; y el 29 Laura Pausini, en el Estadio Nacional.

Ed Sheeran dará su segundo espectáculo en suelo tico el 30 de mayo, este se realizará en el Estadio Nacional, mientras que el italiano Eros Ramazzotti regresa a nuestro país el 18 de noviembre, también al recinto de La Sabana.