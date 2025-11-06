Viva

Costa Rica tendrá una explosión de música noventera: Rabanes, El Símbolo, Azul Azul y más darán concierto en el país

El espectáculo será en Parque Viva. También se presentarán artistas costarricenses como Tapón y Pato Barraza

Por Jessica Rojas Ch.
Viva los 90s Fest Concierto internacional Conciertos 2026
Los panameños de Los Rabanes se sumaron a recordar buenos viejos tiempos en el festival 'Viva los 90s'. (Facebook)







