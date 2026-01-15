Viva

Dante Gebel regresa a Costa Rica con su gira de despedida: fecha y precios de las entradas

El reconocido predicadorpresentará en nuestro país su espectáculo ‘Presidante 2026’

Por Jessica Rojas Ch.
Dante Gebel
El pastor y conferencista argentino Dante Gebel se convertirá en 'presidente por un día' en su próximo espectáculo en Costa Rica. (Cortesía)







Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

