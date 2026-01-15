Dante Gebel regresa a Costa Rica con su gira de despedida: fecha y precios de las entradas

El pastor y conferencista argentino Dante Gebel se convertirá en 'presidente por un día' en su próximo espectáculo en Costa Rica.

Regresa a Costa Rica el predicador y escritor argentino Dante Gebel para presentar a los costarricenses una nueva versión de su espectáculo Presidante.

La presentación en suelo nacional corresponde a la gira de despedida del también presentador de televisión, explicó la organización del evento en un comunicado de prensa.

Presidante 2026 se presentará el jueves 5 de marzo en el Centro de Convenciones de Costa Rica, a las 8 p. m. La actividad es organizada por la Universidad San Juan de la Cruz, como parte de la celebración de su 30 aniversario.

En este espectáculo, el argentino comparte reflexiones acerca de la vida, la muerte y los relatos cotidianos. El show gira en torno a la hipotética situación de que Gebel será presidente por un día y combina humor con un mensaje positivo.

A lo largo de su trayectoria internacional, el pastor Dante Gebel ha cosechado miles de seguidores en el mundo. Ahora regresará a Costa Rica para despedirse de los ticos con su nuevo espectáculo. (Cortesía/La Nación)

El público interesado en asistir debe registrarse en la plataforma linke-arte.com. El costo de participación va desde los $40 en adelante y el cupo es limitado.

“Dante Gebel es uno de los comunicadores más afamados de Latinoamérica, sus prédicas son seguidas por millones de personas a nivel mundial y sus contenidos inspiracionales gozan de gran alcance en todas las plataformas digitales”, agregó la producción en la información de prensa.

Dante nació en Argentina y actualmente vive en Estados Unidos. Es uno de los pastores más reconocidos de la iglesia River Church, en California, junto a su esposa Liliana y sus hijos.