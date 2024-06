La ‘paz podrida’ de Dante Gebel

En los primeros días del mes coincidieron dos acontecimientos que no pude evitar asociar. El 1.° de junio el pastor Dante Gebel participó en el acto de consumación de la dictadura de Bukele en El Salvador y el día 3 falleció Jürgen Moltmann, uno de los más grandes teólogos protestantes del siglo XX.

En una de sus obras, El dios crucificado (1972), agobiado por la creciente crisis de “relevancia y credibilidad” del cristianismo, la atribuyó a la “pérdida de contacto y la ceguera frente a la realidad” de las Iglesias. Denunció que los cristianos se habían acomodado a una “sociedad ciega, que tanto psicológica como socialmente oculta el dolor y margina a los que lo padecen, para seguir engrosando sus círculos sin ser interrumpida”.

Una iglesia “que no rompe con estos mecanismos de defensa del ambiente social, sino que celebra la tolerancia religiosa de esta sociedad frígida, haciendo la paz con ella, una paz podrida, para poder seguir existiendo, con lo que se hizo estéril”. Lo de Gebel en El Salvador fue exactamente eso.

No es la primera vez. Hace cinco años, en un híbrido de discurso y oración, consagró a Bukele en la asunción de su primer mandato y le asignó ángeles que lo protegieran. Eso sí, medio año después, cuando el tiranuelo asaltó la Asamblea Legislativa, se hizo acompañar, no de ángeles, sino de un contingente militar.

Esa ocasión, cuyas escenas macondianas le dieron la vuelta al mundo, la remató Bukele con una oración. En la toma de posesión de este año, también bendecida por Gebel, Bukele invirtió los papeles e hizo que su pueblo le jurara lealtad a él. Pacto de vasallaje que ya en el 2019 había cerrado sentenciando: “Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo”.

La afinidad entre ambos salta a la vista. Miguel Cruz, director del Centro Kimberly Green para América Latina de la Florida International University, dice que la mayor habilidad de Bukele es “vender imágenes, vender una impresión, decirle a la gente lo que quiere escuchar”.

De origen palestino, puede ser musulmán ante su padre (como quedó retratado en una fotografía en una mezquita en México), simplemente cristiano delante de Gebel, o católico ante la mayoría de su pueblo.

De visita en Jerusalén, claro, advirtió que el abuelo de su esposa había sido judío sefardí. Una versatilidad de la que también ha hecho gala en la política: así como pudo ser alcalde comunista de San Salvador por el partido de la antigua guerrilla FFMLN (tiempo en el que conmemoraba en su cuenta de Twitter el nacimiento del Che, lamentaba el fallecimiento de Fidel o felicitaba a Ortega y a Hugo Chávez), pudo luego ser candidato del partido de centroizquierda Cambio Democrático y de la alianza de derecha GANA, en el mismo proceso electoral.

Gebel, por su parte, en lugar de pastor, está a medio camino entre motivador happycrático y humorista estandupero. Quizá la inspiración para mezclar carcajadas y religión le vino de oír sobre su célebre tocayo Alighieri. Bien le haría saber que La divina comedia no tiene nada de graciosa.

Más aún, enterarse de que, aparte del paraíso por el que se pasea cuando visita El Salvador, hay allí más de 9.000 círculos infernales, incluidas las mayores obras públicas de su amigo, las cárceles, con las que ha convertido a ese país en el que ostenta el mayor porcentaje de su población en prisión del mundo.

Prisiones en las que se puede caer por delaciones anónimas y detenciones arbitrarias, y morir sin haber tenido siquiera un juicio, y, los que sí lo llegan a tener, es uno secreto, al que no tienen acceso ni la prensa ni la ciudadanía. Si no como cristiano, al menos como argentino, a Gebel le deberían conmover esos Garage Olimpo del terror, donde a miles de salvadoreños de barrios populares se les hace abandonar toda esperanza.

Es verdad que Bukele logró una reducción de la violencia en el 2020, pero fue gracias a que, como documentó el periódico El Faro (cuyo equipo periodístico ha debido exiliarse a Costa Rica), transó con las maras. Por intermedio de Carlos Marroquín, les concedió beneficios carcelarios y hasta ayudó a fugarse a uno de sus principales cabecillas, Crook, a cambio de que redujeran los homicidios y lo apoyaran electoralmente, algo acreditado por el propio Departamento de Justicia de los EE. UU.

Después, en el 2022, tras el fracaso de esa primera estrategia, cuando los homicidios superaron las mayores cifras del siglo, volvió a lograr una disminución de la violencia marera, esta vez mediante un inconstitucional estado de excepción, o sea, de violencia estatal y suspensión de las garantías individuales, entre ellas el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Una campaña de tierra arrasada con capturas masivas, incluso de menores de edad, uso de fuerza excesiva y tratos crueles, inhumanos y degradantes, según las Naciones Unidas.

Ya con el control del Congreso, tras las elecciones legislativas del 2021, destituyó al fiscal general que investigaba su corrupción y defenestró a los magistrados de la Sala Constitucional. Con los títeres que puso en su lugar, habilitó la reelección, prohibida en seis artículos de la Constitución.

A la vez, ha disparado la deuda pública al 84 % del PIB, el 24 % más alta que la ya alta deuda costarricense. El “milagro salvadoreño” tiene una pobreza muy superior a la nuestra y la abrumadora mayoría de sus trabajadores está en la informalidad, mientras el gobierno acelera los desalojos forzados y la supresión del agua de poblaciones pobres para suministrársela a hoteles atestados de atorrantes del primer mundo, convencidos de que el bitcoin y el surf son las señales inequívocas del desarrollo.

Esa es la “paz” de Bukele, tan parecida a la pax romana, asentada sobre la violencia y la represión; tan distinta del shalom bíblico, fundado en la justicia y la misericordia.

¿Cabe la posibilidad de que Gebel no sepa nada de esto y solo sea un bufón instrumentalizado por Bukele? Sí, pero la disimulada justificación que ofreció en su iglesia tras participar en esta segunda investidura, me sugiere lo contrario, por ambigua. Primero dice que ha recibido varias invitaciones similares, pero que “tiene que pasar por cierto tamiz, por cierto colador” esas invitaciones, porque es un “endoso” a un político.

De modo que, si aceptó y fue, es porque “el Espíritu Santo” le “dio buen testimonio” del “corazón” de Bukele. Pero luego dice que sintió “paz” en hacerlo, porque era para bendecir a El Salvador, y que lo haría por cualquier pueblo “independientemente de quién sea su presidente”.

Entonces, ¿hay que filtrar las invitaciones o no?, ¿finalmente fue porque Bukele le da confianza o porque era para pedir por el pueblo y no importa quién lo gobierne? Supongamos que sí, que hay que filtrar, que no puede prestarse un hombre de Dios a ser hoja de parra de las vergüenzas de un dictador. ¡Gran dilema ético-teológico! ¿Cómo orar por una nación sin, a la vez, contribuir a la propaganda de su gobernante?

No sé qué tanto haya leído Gebel el Nuevo Testamento, pero ahí está habilitada una opción: orar por los salvadoreños desde casa. Dios lo habría escuchado igual, pero claro, Bukele no y, más importante, los salvadoreños tampoco. Y de eso se trataba. De lo mismo que en su día hizo Luis Palau en la Guatemala de Ríos Montt: legitimar religiosamente al asesino.

La historia del cristianismo y, en particular del protestantismo, abunda en ejemplos luminosos, como el de Desmond Tutu o, en la propia patria de Gebel, Míguez Bonino. Pero han sido más, lamentablemente, los que han elegido la puerta ancha y el camino espacioso del silencio cómplice. Los que ven en personajes crueles y amorales, como Bukele, Bolsonaro o Trump, a “hombres de Dios”, solo porque asumen politiqueramente sus reivindicaciones reaccionarias.

Por eso y porque les conviene, porque desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los padres palotinos, enfrentarse a los poderosos en nombre de Dios ha sido siempre un oficio poco rentable y muy riesgoso.

Así lo denunció el pastor luterano Dietrich Bonhoeffer antes de ser ahorcado por los nazis. Escribió la confesión de culpa de la Iglesia alemana, por haber “rehusado con frecuencia a los expulsados y despreciados la misericordia que les debía. Fue muda allí donde tendría que haber gritado cuando la sangre de los inocentes estaba clamando al cielo”.

Reconoció que eran culpables por “no haber opuesto resistencia al abuso del nombre de Cristo empleado para fines malignos”. Por haber visto “con calma que bajo el pretexto del nombre de Cristo se produjeran violencias e injusticias”. “La Iglesia”, continúa, “confiesa haber contemplado, muda, la privación y explotación infligida a los pobres, y el enriquecimiento y corrupción del fuerte. La Iglesia confiesa ser culpable ante los innumerables seres cuya vida ha sido aniquilada debido a la calumnia, a los denunciantes, a la infamia. No ha declarado culpable al calumniador y de ese modo ha abandonado al calumniado a su destino”.

¿Todo por qué, a qué se debió tanto silencio? “La Iglesia confiesa haber codiciado la seguridad, la tranquilidad, la paz, la propiedad, la honra, a las que no tenía derecho, y de esta manera no haber frenado, sino favorecido la codicia de los hombres”.

Señor Gebel, por lo que he visto en internet no parece usted muy receptivo a la crítica. Acépteme un consejo, nada más: la próxima vez que vaya a El Salvador a alguna de las reelecciones que le quedan por delante a Bukele, pídale que le informe de monseñor Romero, el hombre de la pintura inmensa ante la cual le encanta perorar. Le contará que, al igual que a otros seguidores de Jesús, como Ignacio Ellacuría, Martin Luther King o el obispo Angelelli, a Romero lo asesinaron los poderosos. A usted no. Eso no debe preocuparle. A usted le regalan un Ferrari.

El autor es abogado.