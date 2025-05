¿Qué pódcast escuchan los costarricenses? El ranquin de Spotify tiene la respuesta

Desconectarse del bullicio: esa unas de las principales razones por la que miles de personas en Costa Rica, cada día, se ponen los audífonos para caminar por ahí, utilizar el bus o tomar el tren. Y si viajan en su propio vehículo, los ticos suelen subir las ventanas para aislarse de la ansiedad cotidiana, que aumenta al transitar por las principales calles del país.

Irónicamente, estos espacios tan concurridos se convierten en momentos íntimos. Al ponerse los audífonos y mutear el entorno, cada quien entra en su burbuja, donde puede estar a solas y disfrutar de sus pensamientos.

Algunos escuchan su álbum favorito, otros aprovechan la cancelación de ruido para reflexionar y, muchos otros, reproducen un episodio de su pódcast favorito.

Desde la introspección hasta las noticias, el pódcast se ha convertido en el nuevo entretenimiento de miles. Mientras se prepara el arroz, se hace ejercicio en el gimnasio o, incluso, durante el baño, siempre hay tiempo para escuchar a sus podcasters favoritos.

Este formato se convirtió en una constante: a veces con video y a veces solo audio, pero siempre está ahí. En ocasiones suena de fondo y, otras tantas, se convierte en la atracción principal; puede provocar una lágrima silenciosa o una risa disimulada. Y como en toda tendencia, tanto en Costa Rica como en todo el mundo, ya hay quienes compiten por liderar el ranking de oyentes.

A continuación le mostramos el top 6 de los pódcast más escuchados en Costa Rica.

Esto escucha Costa Rica

El top de pódcast más escuchados en Costa Rica se basa en datos oficiales de Spotify. La plataforma realiza un cálculo diario en función de las escuchas y recopila en una carpeta los 200 programas más populares.

Cabe destacar que La Nación no tiene acceso al número de escuchas totalizadas por Spotify, pues estos datos se reservan únicamente a los creadores de los pódcast. Eso sí, la plataforma streaming si proporciona el ranquin, ordenado de mayor a menor.

Otro importante detalle: aunque entrar al ranquin de Spotify es un logro, el verdadero desafío es mantenerse dentro del top cada día, debido a los cambios en las preferencias de la audiencia. Por ese motivo, los datos que compartimos en este artículo corresponden al corte del 22 de mayo, a las 11 a. m.

1) ‘El pódcast de Yiyo y Choché’ (Yiyo Alfaro y Choché Romano)

Yiyo y Choché: una dupla imparable que convierte la amistad, las anécdotas y el buen humor en el antídoto perfecto contra el aburrimiento. (Instagram /Instagram)

“Todo puede suceder cuando se juntan las ganas de pasar un rato divertido y el ingenio de un par de aniquiladores del aburrimiento”, esa es la premisa de este espacio en el que los presentadores, locutores y amigos, Yiyo y Choché, se unen para compartir anécdotas, chistes, momentos icónicos de su amistad y temas varios.

Ambos son los protagonistas de este pódcast que, en 2022, fue firmado por Podimo, la plataforma española de contenido de audio. Un hecho sin precedentes, pues fueron el primer pódcast centroamericano en alcanzar este contrato.

Yiyo y Choché, además de compartir su material en Spotify, también comparten el formato de video en YouTube, donde ya acumulan al menos 17 millones de visualizaciones y cerca de 125.000 suscriptores.

El humorista y el presentador tienen la primera posición dentro del ranking de Spotify en Costa Rica, superando a otros pódcast internacionales que, al menos en sus canales de Youtube, cuentan con comunidades y visualizaciones mucho más numerosas, entre ellas la de Dante Gebel Live, del pastor Dante Gebel.

2) ‘La Base Pódcast’ (Pepe Arroyo, Choché Romano y Rigoberto Alfaro)

Pepe Arroyo, Choché Romano y Rigoberto Alfaro dieron vida a 'La Base Pódcast', una conversación entre compas con relevancia nacional. (Instagram /Instagram)

En el 2021, los humoristas Rigoberto Alfaro, Choché Romano y Pepe Arroyo, impulsaron una idea que, según afirmaron a Teletica en una entrevista, “jamás pensaron que llegaría tan lejos”.

Al crear La Base Pódcast, segundo lugar de este ranquin, su objetivo era mantener una conversación divertida entre “compas” y, gracias al apoyo de la audiencia, lograron presentarse con shows humorísticos en distintos puntos del país.

Actualmente, los humoristas cuentan con un canal de YouTube en el que gozan de una comunidad de 8 millones de visualizaciones y 38.000 suscriptores.

3) ‘Dante Gebel Live’ (Dante Gebel)

Dante Gebel protagoniza un espacio donde la fe y la vida cotidiana se encuentran en cada episodio. (Instagram /Instagram)

Dante Gebel Live es un pódcast reconocido por su estilo inspirador y los mensajes espirituales que comparte el pastor argentino Dante Gebel, a través de distintas plataformas.

En YouTube acumula más de 790 millones de visualizaciones y 3 millones de suscriptores. Sin embargo, a pesar de estas impresionantes cifras, ocupa la tercera posición en Costa Rica, siendo superado por El pódcast de Yiyo y Choché y La Base Pódcast.

El pódcast explora temas como la fe, la vida, y la relación con Dios, invitando a la reflexión y a la búsqueda de una vida más plena.

4) ‘Johanna Villalobos Pódcast’ (Johanna Villalobos)

Con temas que muchos no se atreven a tocar y una mirada sin filtros, Johanna Villalobos consolida una comunidad que busca escuchar lo que pocos se atreven a decir. (Spotify /Spotify)

En una reciente conversación con La Nación, Johanna Villalobos contó que ella no considera que su pódcast sea polémico, sino que, en su lugar, da espacio para abordar temas que no se hablan con frecuencia, por ejemplo: Las historias de las trabajadoras trans en San José o las personas que obtienen ingresos de Only Fans.

En este último año, la presentadora del pódcast incorporó el formato de video, y según YouTube, ya alcanzó el millón de visualizaciones y los 14.000 suscriptores.

5) ‘Se regalan dudas’ (Lety Sahagún, Ashley Frangie)

Lety y Ashley convirtieron sus cuestionamientos en un movimiento: 'Se regalan dudas' es hoy uno de los pódcast más influyentes de habla hispana. (Spotify /Spotify)

En Costa Rica, según Spotify, este pódcast mexicano es el quinto más escuchado en la plataforma.

Lo que nació como una conversación entre dos amigas en una sala, hoy es un fenómeno en el mundo del pódcast, acumulando en YouTube 43 millones de visualizaciones y un poco más de 530.000 suscriptores.

Se Regalan Dudas se convirtió en un espacio seguro para cuestionar todo lo que nos rodea y hablar sobre amor propio, relaciones, salud mental y más. Sin duda, con el lema “Tenemos tantas dudas que te las queremos regalar”, Lety y Ashley dieron forma a uno de los pódcast más influyentes de Hispanoamérica.

6) ‘La Cotorrisa’ (José Slobotzky y Ricardo Pérez)

Con humor, historias insólitas y mucha espontaneidad, 'La Cotorrisa' se ganó el corazón de los oyentes en toda Latinoamérica. (Instagram /Instagram)

Con anécdotas, datos curiosos y noticias insólitas, La Cotorrisa es uno de los pódcast más populares en México y el mundo. En nuestro país, sin embargo, ocupa el sexto puesto de escuchas en Spotify.

Este pódcast mezcla humor, irreverencia e invitados especiales. Gracias a su espontaneidad y cercanía con los oyentes, se posicionan como uno de los favoritos de toda la región con 8 millones de visualizaciones y 2 millones de suscriptores en YouTube.

¿Cómo surge el fenómeno del pódcast?

Muchos ignoran por completo el surgimiento del pódcast, un formato que se venía gestando desde los primeros años de la década del 2000 en áreas tan diversas como el humor, el crecimiento personal, lo paranormal o las noticias.

La revista Wired resume la historia del pódcast en tres grandes momentos:

El primero ocurrió en 2005, con la integración de pódcasts en iTunes. En ese momento, el gigante tecnológico Apple añadió al menos 3.000 programas gratuitos para el disfrute de los usuarios.

El segundo momento clave fue el lanzamiento de los teléfonos inteligentes, aproximadamente en 2008, que incluían la capacidad de descargar episodios o escuchar en vivo el pódcast.

Por último, el éxito del formato llegó con el lanzamiento de Serial, el pódcast que logró alcanzar más rápidamente los 5 millones de descargas en la historia de Apple.

Aunque muchos aseguran que el pódcast ha desplazado a la radio, la principal diferencia entre ambos formatos radica en la manera de pautar. Mientras la radio puede parecer invasiva —con interrupciones frecuentes—, el pódcast ofrece una experiencia más fluida.

Las menciones publicitarias suelen estar integradas de forma natural en la conversación, lo que genera una conexión más orgánica y cercana con la audiencia.

Este enfoque no solo mejora la experiencia del oyente, sino que también representa una fórmula efectiva: crecer, monetizar y mantenerse vigente en el tiempo.

Como pasa con otros espacios digitales, este formato invita a mirar hacia adentro: a veces porque un chiste se siente personal, otras porque una reflexión toca algo muy íntimo. Y aunque el mercado parezca saturado, tal vez por eso los pódcast siguen creciendo, porque de vez en cuando, para escapar del bullicio es necesario estar acompañado.