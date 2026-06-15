Daniel Montoya actualiza el estado de salud de su madre hospitalizada

Daniel Montoya junto a su mamá, quien continúa internada en el hospital de Cartago.

El humorista Daniel Montoya actualizó el estado de salud de su madre, Rosario Montoya, luego de solicitar oraciones y donaciones de sangre en días recientes.

De acuerdo con el comediante, su madre comenzó a mostrar signos de recuperación. Ya mi Chayotica poco a poco va recuperándose. Muchas gracias a todos por sus oraciones. Les pido que sigan orando por mi mamá, para que pronto pueda estar con nosotros en casa”, expresó en sus redes sociales.

Montoya también compartió una fotografía junto a ella y aprovechó para agradecer al personal del Hospital Max Peralta por la atención brindada. “Que Dios los bendiga”, agregó.

En publicaciones anteriores, el humorista informó sobre la delicada condición de salud de su madre, quien debía someterse a un procedimiento médico importante, aunque no detalló las causas.

Rosario Montoya enfrentó una lucha contra el cáncer y, en diciembre pasado, recibió su última quimioterapia.