¿Cuán cerca ha estado del ámbito del arte contemporáneo nacional y regional? “Siempre he estado en contacto con el arte costarricense (...). Este último año me he reinsertado en este medio. Vengo en una posición de escucha, de escuchar al sector, a las partes involucradas en el museo, a los artistas, a los funcionarios, a entender lo que se ha hecho y los proyectos que están en curso… Me siento bastante conectada con el medio”, dijo.