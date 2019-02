“Creo que contribuyó a educar al público, a interactuar y dialogar con otros lenguajes y manifestaciones artísticas que antes de 1994 no resultaban muy frecuentes en el panorama costarricense, como la instalación, el videoarte, la performance, etc. Igualmente, creo que contribuyó a conformar a un espectador más crítico y activo, no solo a través de las exposiciones, sino también de eventos de reflexión y debate; aunque igual ha generado controversias, a partir de propuestas que siguen siendo polémicas o no comprendidas en la actualidad (arte activista, tendencias conceptuales)”, destacó Calvo.