“A mí me resulta muy interesante cómo la tragedia persigue a Edipo a toda costa. Él no es el culpable de los errores de sus padres, pero el destino le llegará. Es muy trágico y triste, pero también es muy humano. No siempre la vida es justa y, por más que uno no esté en la peor circunstancia, se puede llegar a identificar con Edipo en estos momentos en que nada parece tener sentido. Es muy existencial”, analiza Quirós.