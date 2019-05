Montar una obra musical en el Teatro Nacional no es algo típico, y esa es la primera razón por la que esta adaptación en Costa Rica es importante. No solo llama la atención los cambios estéticos como la elevación de la luneta a la altura del escenario para recrear el kit kat club, un cabaret alemán de los años treinta; sino que el Teatro Nacional no ha sido históricamente el sitio que recibe a este género escénico.