Muere Ronald Chinchilla, fundador de la librería Expo10, a los 80 años

Ronald Chinchilla Arguedas, fundador y dueño de la reconocida compraventa de libros Expo 10, ubicada en la avenida 14 de San José, falleció a los 80 años.

La noticia fue dada a conocer por medio de las redes sociales de la librería, específicamente en Facebook, con un mensaje firmado por Lorena Pérez Calderón, su esposa.

“Con tristeza, comunicamos la noticia del fallecimiento de Ronald, una persona admirada y querida por todos nosotros. Su legado de sabiduría, profesionalismo y dedicación dejó una huella profunda en nuestra comunidad.

“Ronald siempre se destacó por su compromiso y su capacidad para inspirar a quienes lo rodeaban. Su visión y valores seguirán guiándonos en nuestro camino”, dice la publicación.

Ronald Chinchilla era un apasionado de la lectura y de allí surgió Expo 10. (Alonso Tenorio)

Chinchilla fue por años un referente en la compraventa de libros, luego de que abriera su negocio hace poco más de tres décadas en el centro de San José.

En una entrevista con La Nación, en el 2022, el aficionado a la literatura recordó que alquiló un local en la avenida 10 de San José con el objetivo de abrir una reventa de libros, la cual llamó Expo 10. Sin embargo, con el paso del tiempo ocupó varios locales, pues conforme avanzaba el tiempo crecía también la colección de libros.

Antes de entrar a este negocio, trabajaba como ejecutivo en una empresa y en un momento dado decidió vivir tranquilo con sus ahorros, escuchando música y leyendo. No obstante, una situación económica provocó que perdiera todo y para sacar adelante a su familia, decidió poner en venta su amplia colección. Así nació Expo 10.

“Los primeros días me daba vergüenza porque primero no sabía vender y segundo yo no estaba acostumbrado a esto. Sin embargo, de una situación complicada salió algo positivo que me ha hecho feliz; ahora, me siento muy orgulloso”, había dicho en conversación con este diario.

Y añadió: “Si algo me ha llenado es haber entrado en este campo; al final recuperé más de lo que hubiera podido imaginar”.

Con el paso de los años, don Ronald también expandió su negocio a las redes sociales, donde colocaba la información del material que tenía disponible. La librería también participaba en ferias del libro.