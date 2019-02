–Hay una serie de denuncias que están en instancias correspondientes a las cuales no me referiré para no entorpecer el proceso. Sin embargo, muchos fragmentos se han hecho públicos y ya la ministra de Cultura pidió investigaciones. La parte de nosotros es de una manera objetiva revisar procesos que tenemos para ver cuáles oportunidades de mejora existen. Más allá de atender de manera temerosa y no creer en la estructura que contamos, vamos a ver cómo fortalecer. Este teatro lleva 120 años sin interrumpir la programación así que algo está funcionando bien. Vamos a transparentarlo a través de la manera de asumir procesos, de actualizar la página web... Es un proceso grande y lo que haya que mejorar lo hacemos.