–Desde chiquita la estudié, tuve su diario y sus cuadros. Cuando salió la película de Salma Hayek (Frida, 2008) me llegó muchísimo y salí a comprar todos los libros. Empezó todo este viaje de leer y aprender. Mi esposo que es músico me ayudó a escribir esta pieza porque necesitaba música, ya que como actriz no me gustan los monólogos dramáticos; a pesar de haber sufrido muchísimo, eso no es lo que las mujeres amamos de Frida, sino su irreverencia, la manera de transgredir su dolor, la manera en cómo se reinventaba y, por supuesto, la música que amaba.