“En el stand-up encuentro la posibilidad de girar ágilmente. He hecho montajes con 100, 150 personas en escena y realmente eso complica el traslado. Me gustaría llevar este show fuera de la meseta central y es más sencillo que den hospedaje a una persona que a un elenco tan grande. También, el tono humorístico permite que la comunicación sea más fluida, y el espectador no se sienta intimidado y más identificado al encontrar a Flor Urbina y no a un personaje que pertenece a una ficción”, sentencia.