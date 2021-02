“Genuinamente me gusta trabajar con Boom!, hacen grandes historias y me han tratado muy bien. Lo que hice fue no renovar el contrato de exclusividad para tener mas opciones, ese era mi plan, pero DC me ofreció exclusividad. En un principio no quería pero a la vez DC me estaba ofreciendo Batman, entonces les dije que sí pero que había proyectos que yo quería seguir haciendo con Boom!, les pedí eso y me dijeron que sí pero solo con ellos”, explicó Mora, quien actualmente está elaborando diseños para cómics de Boom! como Once and Future.