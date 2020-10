“Yo lo llamé y me dijo que íbamos a hacer una actividad de La Nación en el Museo de los Niños. Como me robaron el mandado él se molestó, pero entonces le dije que lo invitaba a una exposición que íbamos a tener en el edificio José Figueres Ferrer con la organización Terra Nostra. Él aceptó. El 2 de junio cuando llegó al país me llamó desde el hotel San José Palacio, le mandamos un auto y llegó e inauguró la exposición. Ese día nos conocimos”, recuerda Óscar, quien cuenta que en el 2001 volvieron a coincidir personalmente en España. Ambos fueron invitados por la Universidad de Alcalá que tenía un departamento de humor gŕafico y promocionaban la caricatura.