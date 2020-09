"En La Nación fuimos casi que sus anfitriones. Algo que me llamó la atención pero que no me sorprendió es que era una persona sumamente tímida, muy discreta, poco expresivo desde su comunicación verbal y gestual. Era alguien que estaba tan inmerso en ese mundo de creación gráfica y tenía rasgos filosóficos, de crítica social y de interrogación sobre la condición humana. Me dio la impresión de que no tenía concepto práctico de la cotidianidad, debilidades que suplía su esposa; recuerdo que cuando uno preguntaba sobre aspectos del día a día ella era quien intervenía.