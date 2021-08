Dos grandes murales, inspirados en flora y fauna tica, sorprenden en San Sebastián y Santa Ana

El mural de José Fernández está dividido en dos paños con intervenciones artísticas diferentes pero vinculantes entre sí. Las personas pueden tomarse fotos en las alas de la mariposa. Foto: Cortesía

El talento y creatividad de los artistas nacionales José Fernández y Kevin Henry se plasmó en dos grandes murales, ubicados en los Automac de los restaurantes Mc Donald’s de San Sebastián y Santa Ana, respectivamente.

Los artistas forman parte del proyecto PaseArte por Mc, que pretende desarrollar intervenciones artísticas de muralismo en las paredes de las instalaciones de sus restaurantes. La iniciativa se gestó junto a la Municipalidad de San José, a través del departamento de Servicios Culturales.

Las propuestas de Fernández y Henry, quienes ponen rostro a un sector artístico y cultural que se ha visto golpeado desde la presencia de la pandemia , están inspiradas en la flora y fauna costarricense. Con su trabajo llenan de color y buscan generar un impacto positivo en las personas que admiren sus creaciones.

[ Jacó: museo de arte a cielo abierto ]

Su arte

La composición artística realizada por José Fernández, además de incluir elementos de flora y fauna, tiene otros detalle devenidos del urbanismo y grafiti.

Su obra, de 24 metros cuadrados, es totalmente amigable con los selfis. El mural incluye mariposas morfo azul y monarca, por lo que sus alas son escenario ideal para fotografiarse.

El artista manifestó que, para él, significa un honor ser parte de esta iniciativa en la que fue seleccionado entre otros 15 talentos.

“Convertirme en el primer artista visual en pintar un mural para esta importante empresa es muy gratificante, porque crea nuevos espacios para el arte y la cultura. Es una oportunidad más para hacer lo que me apasiona”, detalló Fernández, quien para hacer su mural utilizó pintura en aerosol, látex y acrílica.

[ 50 años de McDonald’s en Costa Rica: una historia que cambia vidas ]

Kevin Henry posa con su mural que fue pintado con colores tropicales. Foto: Cortesía Kevin Henry posa con su mural que fue pintado con colores tropicales. Foto: Cortesía

Kevin Henry, por su parte, pintó el segundo mural de este proyecto. En su obra sobresalen pizotes, lapas rojas y verdes, el perezoso (nuestro más reciente símbolo nacional), el jaguar y el simpático mono cariblanco.

En su mural de 22 metros, ubicado en el Automac de Santa Ana, Henry se valió de una estética infantil para destacar los elementos que caracterizan a Costa Rica a nivel mundial. Cada uno fue pintado con llamativos colores que resaltan en un fondo uniforme.

El mural se realizó bajo la técnica de acrílico sobre cemento y es la más reciente del artista, quien acumula seis años de experiencia haciendo murales.

Henry comentó que, para él, es un orgullo que se fijaran en su obra y lo seleccionaran para formar parte de PaseArte por Mc, proyecto que pretende desarrollar más intervenciones artísticas de muralismo.

“Que me eligieran me confirma que soy capaz y que llevo un buen camino en mi carrera como artista. Además, me siento sumamente dichoso porque me dieron la posibilidad de hacer una propuesta con inspiración propia y libre, lo que hace que nuestra creatividad como artistas florezca con mucha más energía”, detalló Henry.

Wendy Madriz, supervisora de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica, comentó que haber inaugurado dos murales ya representa mucho orgullo, porque permite llevar el arte a diferentes localidades en las que se encuentran los restaurantes que representa.