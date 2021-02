“Me atendió Jorge Montero. Me medio entrevistó en el pasillo. Me dijo: ‘venga mañana’. Y ahí me quedé. Paralelo al trabajo llevaba las clases de modismo, y después me interesé en las clases de contabilidad y mecanografía. En eso me enamoré y me casé”, cuenta doña Sonia, quien recuerda que en aquella época solamente había tres restaurantes de la cadena de los arcos dorados (San José, Sabana y Guadalupe). Hoy cuentan con 66 locales en seis provincias. Puntarenas es la localidad a la que esperan llegar pronto.