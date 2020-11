“Los representantes del sector hicieron hincapié en que durante más de un año se pusieron a disposición del Ministerio de Cultura para diseñar estrategias y colaborar a través de reuniones, mesas de trabajo, y espacios de diálogo pero el ministerio no solo no logra resultados concretos si no que desestima las propuestas que se realizan desde el sector”, comunicó APPIC mediante un comunicado de prensa.