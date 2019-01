–Pienso que sería muy arrogante si afirmara eso. Soy filósofo por formación, pero, de mis doce libros, nunca escribí tratados filosóficos o académicos. Mi área es otra: escribo para la gente. Personalmente, es claro que haber estudiado filosofía y hoy tener 44 años me ha dado templanza, equilibrio y justicia. A través de mis novelas y crónicas abordo siempre cuestiones comportamentales y lo hago a través de mis personajes. Intento simplificar; no me gusta tacharme de filosófico porque puede sonar como algo pedante. Escribo para las personas, sin distinción.