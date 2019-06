–Por supuesto que hay mundos que a veces se vuelven muy cerrados como el clásico, el jazz, el flamenco, el tango... Es cuestión de conceptos. Mi concepto es abrir la mente, aprender, siempre hacer algo que me inspire. Hay personas que te critican pero es normal. La crítica te hace crecer, te enseña y he aprendido, después de tantos años, que para quien yo toco es para el público que viene a verme y para mí. No toco para aquellos que vienen a criticar. Creo que estos críticos son una minoría que no es tan importante; lo importante es el público que viene. Tú como artista tienes el deber de hacerlos felices, por eso me entrego con cuerpo, alma y corazón. El público que viene no te va a reclamar si la interpretación que has hecho es fiel o no al manuscrito del compositor. Lo que el público quiere es emocionarse. La música es emoción.